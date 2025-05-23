Украинские диверсанты под Брянском: уничтожены, или их вообще не было?

​Спустя несколько дней после появления первых сообщений о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область РФ, никаких подтверждений случившегося так и не появилось. Тем не менее российские СМИ утверждают, что «диверсионная группа была обнаружена и блокирована».