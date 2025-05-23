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Украинские диверсанты под Брянском: уничтожены, или их вообще не было?

Бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые воюют на стороне Украины, известны своими диверсионными операциями на российской территории. Фото - май 2023 года..

Эксперты продолжают следить за ситуацией с возможным проникновением военных Украины вглубь Брянской области России. Ранее сообщалось, что они были обнаружены на подступах к Брянску на существенном удалении от границы.

​Спустя несколько дней после появления первых сообщений о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область РФ, никаких подтверждений случившегося так и не появилось. Тем не менее российские СМИ утверждают, что «диверсионная группа была обнаружена и блокирована».

«В операции могли участвовать силы Росгвардии и пограничных подразделений ФСБ. В ходе кратковременного боевого столкновения часть группы была рассеяна. Поиск отдельных участников якобы продолжается в труднодоступной местности заповедника площадью 121 квадратный километр. Сведения о десятках диверсантов, «захватывающих деревни и расстреливающих мирных жителей», не соответствуют действительности», - сообщило региональное издание «Новости Брянска».

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