Житель Эстонии напал на девятилетнего мальчика и забрал у него пять евро

На место происшествия прибыла скорая помощь и осмотрела ребенка - его здоровью ничего не угрожает, в больницу везти мальчика не понадобилось.

Полицейские обошли окрестности, однако найти мужчину по приметам не удалось. Пока что полиции также не удалось получить записи с камер видеонаблюдения, на которых были бы зафиксированы нападение либо сам подозреваемый.

Приметы нападавшего: возраст примерно сорок лет, рост 180-185 сантиметров, говорил по-эстонски. На нем были черная шапка, синяя футболка и черные спортивные штаны.