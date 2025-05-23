Житель Эстонии напал на девятилетнего мальчика и забрал у него пять евро

В среду около пяти часов вечера в районе Супилинн в Тарту мужчина средних лет напал на девятилетнего мальчика и потребовал у него деньги. Когда ребенок отказался, мужчина ударил и толкнул его, а затем забрал у мальчика купюру в пять евро.
На место происшествия прибыла скорая помощь и осмотрела ребенка - его здоровью ничего не угрожает, в больницу везти мальчика не понадобилось.
Полицейские обошли окрестности, однако найти мужчину по приметам не удалось. Пока что полиции также не удалось получить записи с камер видеонаблюдения, на которых были бы зафиксированы нападение либо сам подозреваемый.
Приметы нападавшего: возраст примерно сорок лет, рост 180-185 сантиметров, говорил по-эстонски. На нем были черная шапка, синяя футболка и черные спортивные штаны.
Полиция просит всех, кто видел это происшествие или заметит мужчину, подходящего под описание, сообщить об этом по телефону 5590 8476 или на номер Центра тревоги 112.