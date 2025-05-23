В Эмари министр обороны Ханно Певкур, министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Литвы Довиле Шакалиене обсудили темы европейского оборонного потенциала и расходов на оборону, а также финансирования Балтийской оборонной зоны, инвестиций в оборонную промышленность и совместного наращивания потенциала стран Балтии, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Гааге в июне.

«Важнейшей темой сегодняшней встречи с нашими латвийскими и литовскими коллегами в преддверии саммита НАТО в Гааге являются, конечно же, расходы на оборону. Ежегодный вклад Эстонии в оборону в период 2026-2029 годов составит около 5,4 процента. Вместе с Латвией и Литвой мы считаем, что в нынешней ситуации с безопасностью необходимо довести расходы на оборону союзников по НАТО до 5 процентов ВВП, - сказал министр обороны Певкур. - Помимо увеличения расходов на оборону, мы делаем особый акцент на инвестициях в оборонную промышленность на уровне Европейского союза и государств-членов, например, через общий механизм кредитования Европейского союза, чтобы обеспечить обороноспособность наших стран».

Министры обороны также рассмотрели вопрос о Балтийской оборонной зоне, которая будет создана в рамках совместного сотрудничества и будет играть важную роль в новых оборонных планах региона по защите восточного фланга НАТО. Они договорились о едином подходе к тому, как в ближайшие месяцы подать заявку на финансирование этого проекта со стороны ЕС.

Министры выразили Украине продолжающуюся поддержку со стороны стран Балтии в достижении справедливого и прочного мира, включая выделение не менее 0,25 процента ВВП для продолжения военной поддержки.

Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема теневого флота России.

«Инциденты с теневым флотом на Балтийском море явно повторяются и носят систематический характер. Мы находимся в ситуации, когда Россия фактически начала военную операцию для защиты своего теневого флота. Это доказывает, что мониторинг и санкции в отношении деятельности теневого флота были эффективными и что совместные скоординированные усилия должны быть еще более активизированы. Теневой флот питает российскую военную машину и нарушает международные правила», - сказал Певкур.