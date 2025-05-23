В Таллиннском зоопарке после кастрации погиб тюлень

В Таллиннском зоопарке погиб самец серого тюленя - смерть наступила всего через несколько часов после ветеринарной операции по кастрации.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня во второй половине дня, через несколько часов после ветеринарной процедуры, из жизни ушел наш самец серого тюленя», - говорится в сообщении зоопарка в социальных сетях.
Тюленю провели кастрацию методом лапароскопии - малоинвазивной операции, после которой, как считают специалисты, животные обычно быстрее и легче выздоравливают. Для проведения процедуры в зоопарк пригласили опытного врача, эксперта по медицине и хирургии диких животных Ромена Пицци. Он уже выполнил 180 подобных операций, из них 40 - тюленям.
«Проводить ветеринарные процедуры у тюленей очень сложно: они весят много, а под кожей у них толстый слой жира. Кроме того, все наши тюлени уже довольно стары. К сожалению, самец серого тюленя погиб спустя несколько часов после операции», - сообщили в Таллиннском зоопарке.