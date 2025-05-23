В Таллиннском зоопарке после кастрации погиб тюлень

«С прискорбием сообщаем, что сегодня во второй половине дня, через несколько часов после ветеринарной процедуры, из жизни ушел наш самец серого тюленя», - говорится в сообщении зоопарка в социальных сетях.

Тюленю провели кастрацию методом лапароскопии - малоинвазивной операции, после которой, как считают специалисты, животные обычно быстрее и легче выздоравливают. Для проведения процедуры в зоопарк пригласили опытного врача, эксперта по медицине и хирургии диких животных Ромена Пицци. Он уже выполнил 180 подобных операций, из них 40 - тюленям.