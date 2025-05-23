Трамп анонсировал введение пошлин для ЕС

Администрация США намерена уже в ближайшие дни ввести пошлины в размере 50% на все товары, ввозимые из Европейского cоюза. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, переговоры с Евросоюзом «ни к чему не приводят». «Поэтому я рекомендую ввести прямой 50% тариф на Европейский cоюз с 1 июня 2025 года», - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TruthSocial в пятницу, 23 мая.

В своем посте Трамп заявил, что «главная цель» ЕС - «извлечение выгоды из Соединенных Штатов в торговле». «Их мощные торговые барьеры, налоги, смехотворные корпоративные штрафы, неденежные торговые барьеры, денежные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту в торговле с США в размере более 250 млн долларов в год, что является совершенно неприемлемым показателем», - утверждает американский президент.

В начале апреля Дональд Трамп сообщил, что вводит импортные пошлины в размере от 10 до 50 процентов в отношении десятков стран, в том числе для государств Евросоюза. Позже он заявил, что решил сделать 90-дневную отсрочку на введение пошлин более чем для 75 стран.

Отдельно США ввели пошлины в 25 процентов на сталь, алюминий и производных продуктов, а также на автомобили из ЕС. В ответ Евросоюз объявил о плане введения контрмер в отношении экспорта американских товаров.