Трамп анонсировал введение пошлин для ЕС

По словам президента США, переговоры с Евросоюзом ни к чему не приводят и он собирается с 1 июня ввести пошлины в 50% на все товары из ЕС, пишет Deutsche Welle.
Администрация США намерена уже в ближайшие дни ввести пошлины в размере 50% на все товары, ввозимые из Европейского cоюза. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, переговоры с Евросоюзом «ни к чему не приводят». «Поэтому я рекомендую ввести прямой 50% тариф на Европейский cоюз с 1 июня 2025 года», - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TruthSocial в пятницу, 23 мая.
В своем посте Трамп заявил, что «главная цель» ЕС - «извлечение выгоды из Соединенных Штатов в торговле». «Их мощные торговые барьеры, налоги, смехотворные корпоративные штрафы, неденежные торговые барьеры, денежные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту в торговле с США в размере более 250 млн долларов в год, что является совершенно неприемлемым показателем», - утверждает американский президент.
В начале апреля Дональд Трамп сообщил, что вводит импортные пошлины в размере от 10 до 50 процентов в отношении десятков стран, в том числе для государств Евросоюза. Позже он заявил, что решил сделать 90-дневную отсрочку на введение пошлин более чем для 75 стран.
Отдельно США ввели пошлины в 25 процентов на сталь, алюминий и производных продуктов, а также на автомобили из ЕС. В ответ Евросоюз объявил о плане введения контрмер в отношении экспорта американских товаров.
После сегодняшней угрозы Трампа индексы европейских фондовых бирж рухнули, пишет агентство dpa. На Франкфуртской фондовой бирже ведущий немецкий индекс DAX упал на 2,03 процента. Французский CAC 40 зафиксировал потери в размере 2,43 процента.