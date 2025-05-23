«Наш резерв силен и боеспособен»: завершились крупнейшие учения Сил обороны Siil 2025

В ходе учений оценивалась боеспособность подразделений 1-й пехотной бригады дивизии и подразделений Северо-восточного округа территориальной обороны Кайтселийта, передала BNS пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.

«Сегодня мы можем быть увереннее, чем три недели назад, когда начинались учения Siil 2025. Наш резерв действительно силён и боеспособен, качественная подготовка срочников даёт уверенность при выполнении боевых задач, а наши союзники находятся рядом и готовы помогать при необходимости. Кроме того, все наши подразделения прошли совместную выучку, чтобы быть готовыми вместе защищать свободу и суверенитет как Эстонии, так и всех стран НАТО», - сказал командующий учениями и Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.

Командующий Силами обороны подчеркнул, что такие масштабные учения и отдача невозможны без поддержки общества. Близкие всех военнослужащих, работодатели резервистов, а также те, кто поддержал проведение учений, разрешив использовать свои земли и леса, внесли значительный вклад в укрепление обороны страны. Силы обороны выражают свою благодарность за помощь и поддержку.

Учения Siil проводились уже в пятый раз. Их основная цель - отработка оборонных операций и взаимодействия с союзниками. В рамках учений проверялась боеготовность подразделений Сил обороны, Кайтселийта и союзников. Особое внимание уделялось быстрой и масштабной переброске войск союзников в Эстонию - 4-й пехотной бригады Великобритании и дополнительных французских подразделений, их приём и интеграция в состав эстонской дивизии.