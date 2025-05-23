«Наш резерв силен и боеспособен»: завершились крупнейшие учения Сил обороны Siil 2025

В пятницу, 23 мая, завершились крупнейшие в этом году учения Сил обороны Siil 2025 («Еж 2025»). В учениях приняли участие более 16 000 эстонских военнослужащих и союзников, которые совместно отрабатывали оборону территории Эстонии.
В ходе учений оценивалась боеспособность подразделений 1-й пехотной бригады дивизии и подразделений Северо-восточного округа территориальной обороны Кайтселийта, передала BNS пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.
«Сегодня мы можем быть увереннее, чем три недели назад, когда начинались учения Siil 2025. Наш резерв действительно силён и боеспособен, качественная подготовка срочников даёт уверенность при выполнении боевых задач, а наши союзники находятся рядом и готовы помогать при необходимости. Кроме того, все наши подразделения прошли совместную выучку, чтобы быть готовыми вместе защищать свободу и суверенитет как Эстонии, так и всех стран НАТО», - сказал командующий учениями и Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.
Командующий Силами обороны подчеркнул, что такие масштабные учения и отдача невозможны без поддержки общества. Близкие всех военнослужащих, работодатели резервистов, а также те, кто поддержал проведение учений, разрешив использовать свои земли и леса, внесли значительный вклад в укрепление обороны страны. Силы обороны выражают свою благодарность за помощь и поддержку.
Учения Siil проводились уже в пятый раз. Их основная цель - отработка оборонных операций и взаимодействия с союзниками. В рамках учений проверялась боеготовность подразделений Сил обороны, Кайтселийта и союзников. Особое внимание уделялось быстрой и масштабной переброске войск союзников в Эстонию - 4-й пехотной бригады Великобритании и дополнительных французских подразделений, их приём и интеграция в состав эстонской дивизии.
Учения Siil 2025 проходили с 5 мая по 23 мая. Они начались с формирования подразделений Сил обороны. В первую неделю резервисты освежили военные и профильные навыки. Кульминацией учений стали учебные бои и манёвры на местности с 13 по 16 мая. С 19 по 23 мая, на центральном полигоне Сил обороны, а также на полигонах Рутья и Нурсипалу, проходили стрельбы с участием эстонских и союзнических подразделений.
В учениях участвовали генеральный штаб Сил обороны, штаб дивизии и её подразделения, а также киберкомандование, командование тыла, военно-морские и -воздушные силы. Кроме того, были задействованы командование сил специальных операций, разведывательный центр Сил обороны, военная полиция, военная академия и Кайтселийт. Также в учениях принимали участие боевые группы НАТО в Эстонии и штабной элемент НАТО.
Дополнительно к учениями присоединились подразделения из более чем десяти союзных и партнёрских государств. Среди них - Великобритания, Франция, США, Канада, Латвия, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша и Португалия. Наблюдатели прибыли из Японии, Израиля и Украины.
Учения Siil 2025 являлись частью более масштабных учений НАТО Steadfast Deterrence 25. Они охватывают планирование и руководство операциями по сдерживанию и обороне на стратегическом и оперативном уровнях со стороны штаба Объединённых сил НАТО в Брюнсюме, Нидерланды (NATO Allied Joint Force Command Brunssum - JFCBS). Кроме того, Siil 2025 служили подготовительной фазой для участия эстонской дивизии в тактических учениях Griffin Lightning 25, направленных на отработку региональных планов Северо-восточного корпуса НАТО.