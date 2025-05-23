Судья прервала продолжавшееся более двух часов последнее слово Айво Петерсона

За два с четвертью часа Петерсон успел раскритиковать обвинение, которое, по его словам, не имеет веских доказательств. «Обвинение было составлено с использованием таких клишированных фраз, как «у нас есть основания полагать», «нет причин сомневаться», «это правдоподобно», «основано на личном убеждении». Ни одно из этих клише не может быть принято в качестве доказательства», - сказал Петерсон.

Что касается других фигурантов дела, Андрея Андронова и Дмитрия Роотси, Петерсон заявил, что плохо знаком с ними. С Роотси он общался несколько месяцев с осени до конца 2022 года, когда тот активно участвовал в движении Koos. С Андроновым, по его словам, он контактировал во время поездки на оккупированный Россией Донбасс в Украине. Что касается других упомянутых в обвинительном заключении людей, работающих на российские спецслужбы, то, по его словам, со всеми ними он общался лишь мельком и ни с кем из них не обменивался контактами.

Петерсон назвал себя одним из величайших патриотов, который никогда бы не предал Эстонию. «Да, я предал. Я предал войну и предал людей, которые сделали продолжение войны своим источником дохода. Я еще три года назад говорил, что эта война не закончится в пользу ни одной из сторон», - сказал Петерсон.