Судья прервала продолжавшееся более двух часов последнее слово Айво Петерсона

Судья Харьюского уездного суда Катрин Микенберг в пятницу вечером прервала последнее слово обвиняемого в государственной измене Айво Петерсона, которое к тому времени продолжалось около двух часов и 15 минут.
За два с четвертью часа Петерсон успел раскритиковать обвинение, которое, по его словам, не имеет веских доказательств. «Обвинение было составлено с использованием таких клишированных фраз, как «у нас есть основания полагать», «нет причин сомневаться», «это правдоподобно», «основано на личном убеждении». Ни одно из этих клише не может быть принято в качестве доказательства», - сказал Петерсон.
Что касается других фигурантов дела, Андрея Андронова и Дмитрия Роотси, Петерсон заявил, что плохо знаком с ними. С Роотси он общался несколько месяцев с осени до конца 2022 года, когда тот активно участвовал в движении Koos. С Андроновым, по его словам, он контактировал во время поездки на оккупированный Россией Донбасс в Украине. Что касается других упомянутых в обвинительном заключении людей, работающих на российские спецслужбы, то, по его словам, со всеми ними он общался лишь мельком и ни с кем из них не обменивался контактами.
Петерсон назвал себя одним из величайших патриотов, который никогда бы не предал Эстонию. «Да, я предал. Я предал войну и предал людей, которые сделали продолжение войны своим источником дохода. Я еще три года назад говорил, что эта война не закончится в пользу ни одной из сторон», - сказал Петерсон.
Когда с начала последней речи прошло 2 часа 15 минут, судья прервала заседание и спросила, как долго еще может продолжаться последнее слово Петерсона. «Осталось еще примерно час-полтора часа», - ответил Петерсон.
Судья назначила следующее заседание на 13 июня. На этом заседании Петерсон сможет закончить свое последнее слово, с последним словом смогут выступить и другие подсудимые Андронов и Роотси.
Государственная прокуратура обвиняет граждан Эстонии Петерсона и Роотси в государственной измене, а Андронова — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики.
Согласно обвинению, граждане Эстонии Айво Петерсон и Дмитрий Роотси с октября 2022 года по 10 марта 2023 года на основании полученных из России инструкций сознательно и организованно оказывали содействие России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики.
Согласно обвинению, обвиняемые участвовали в сознательной кампании влияния, направленной на создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности. Через это объединение, согласно обвинительному заключению, преследовалась цель создать для России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии и влиять на внешнюю политику.
В своей обвинительной речи на процессе, начавшемся в феврале прошлого года в Харьюском уездном суде, государственный прокурор Трийну Олев-Аас заявила, что помимо деятельности движения Koos, Петерсон занимался также созданием отряда гражданской обороны, в который он подыскивал лиц, с недоверием относящихся к эстонскому государству и имеющих лицензию на оружие. По словам Олев-Аас, целью Петерсона было создание подразделения, подобного тому, что действует на Донбассе в Украине, якобы для гуманитарных целей, но на самом деле для действий в российских интересах.
Прокуратура обвиняет гражданина России Андронова в том, что он помог организовать поездку Петерсона на оккупированную Россией территорию Украины. Андронов также обвиняется в организации выступлений Петерсона в российских телепрограммах с изложением выгодных для России взглядов.
Обвинение обвиняет Роотси, который присоединился к движению Koos в июле 2022 года, в том, что в сентябре того же года он установил в России связь с агентами спецслужб Русланом Крыловым и Владимиром Михайловым. Согласно обвинительному заключению, Петерсон и Роотси договорились вместе с Крыловым и Михайловым проводить кампанию влияния, направленную против Эстонии. Роль Роотси заключалась в посредничестве при общении между Петерсоном и российскими агентами. По словам Олев-Аас, Роотси попросил Крылова финансировать движение Koos, чтобы обеспечить объединению хорошие результаты на парламентских выборах в марте 2023 года.
В случае обвинительного приговора за государственную измену предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. В суде в четверг прокурор попросила приговорить Петерсона к 17 годам лишения свободы.