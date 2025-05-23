Литва, Латвия и Эстония готовятся к возможному конфликту с РФ. Какие конкретные шаги предпринимают эти страны для укрепления своей обороны и насколько действенными можно считать эти меры - в материале DW.
Европа готовится к угрозе со стороны России, которая оценивается как реальная в среднесрочной перспективе. Особенно остро это ощущается на фоне сигналов из Вашингтона. США дают понять: если одновременно вспыхнет кризис в Азии, то они не смогут оказать прежней поддержки Европе в случаи эскалации и там.
На этом фоне страны ЕС стремятся ускорить перевооружение и повысить свою способность к сдерживанию. По оценкам НАТО, Германии, Польши, Дании и стран Балтии, Россия будет готова к нападению на ЕС в течение трех-десяти лет. Балтийский регион называют одним из наиболее уязвимых - из-за близости к российскому анклаву - Калининградской области, где сосредоточены российские войска. В случае войны армия РФ способна отрезать страны Балтии от остальной Европы по суше. Также свою лепту вносят исторический и демографический контекст: часть населения в странах Балтии - русскоязычная. DW собрала мнения экспертов, какие конкретные шаги предпринимают Литва, Латвия и Эстония для укрепления своей обороны и насколько действенными можно считать эти меры уже сейчас?
Помощь в течение 72 часов
«Что если однажды утром проснуться, а границу прорвали? Могу ли я защитить? Могу ли я убежать? Куда вообще бежать? Литва далеко, если все решат поехать одновременно?» Этими вопросами задается 43-летний житель Риги Мартин Крейцбергс. Он обеспокоен тем, что однажды утром проснется, а российская армия вторглась в его страну. Мужчина описал, что подготовил все необходимое в доме на экстренный случай, к чему призывает министерство обороны Латвии: подготовил запас питьевой воды, наличные, батарейки, аптечку. На этом он не остановился и приобрел мотоцикл - чтобы избежать пробок в случае эвакуации.
С прошлого года министерство обороны Латвии активно готовит население к экстренной ситуации: в методичке населению советуют подготовить тревожную сумку - ее содержимого должно хватить человеку на 72 часа. Этот срок считается критическим: в первые трое суток после начала кризиса государственные службы могут быть перегружены или вовсе недоступны. В это время каждому нужно найти убежище и ждать эвакуации.
«Балтийская линия обороны»
В ближайшие годы страны Балтии намерены создать единую линию обороны вдоль восточной границы. Она будет включать систему бункеров, бетонные блоки, а часть приграничной территории будет заминирована. Кроме того, Эстония взяла на себя обязательство построить военную базу в Нарве - у самой границы с Россией. Эксперты все чаще склоняются к тому, что США не будут оказывать существенную военную поддержку Европе в случае конфликта с Россией. Согласно внутреннему документу Пентагона, с которым ознакомилась газета The Washington Post, в случае вооруженного противостояния с Китаем приоритет Вашингтона может сместиться в сторону Азии - особенно если Москва добьется успехов на европейском фронте.
Самые слабые места ЕС без поддержки США - противовоздушная оборона, разведка и логистика, считает приглашенный эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Эйтвидас Баярунас. Европа должна подготовиться к сценариям, в которых лидерство США отсутствует или задерживается, отмечает специалист на сайте CEPA. Он пишет, что страны Балтии перенимают «финское мышление»: возвращают или расширяют обязательную военную службу, инвестируют в гражданскую оборону и строят физические барьеры на границе с Россией и Беларусью. «С вступлением Швеции и Финляндии в НАТО регион превращается в связное оборонительное пространство, где угроза с Востока воспринимается не как гипотетическая, а как вопрос практической готовности», - заключает он.
Rail Baltica и выход из БРЭЛЛ - инфраструктура независимости
«Прощай, Россия. Прощай, Ленин», - с такими словами президент Литвы по телефону подтвердил историческое решение: Литва, Латвия и Эстония вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ. Эта система, объединявшая постсоветские страны, в том числе Россию и Беларусь, позволяла странам обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в случае перебоев.
Решение было принято в рамках долгосрочной стратегии по обеспечению энергетической независимости региона от Москвы. «Мы лишили Россию любой теоретической возможности использовать свой контроль над энергосистемой в качестве оружия геополитического шантажа», - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. Страны Балтии синхронизировали свои системы электроснабжения с континентальной Европой, опасаясь гибридной войны со стороны России.
Вслед за этим страны Балтии планируют соединиться с Европой железной дорогой Rail Baltica - в трех странах прокладывают пути из Таллинна до Варшавы. Изначально проект задумывался как чисто гражданская инициатива, но после начала полномасштабной войны России против Украины он приобрел и стратегическое значение. Сейчас его все чаще рассматривают как элемент оборонной инфраструктуры.
По оценке министра транспорта и коммуникаций Литвы Эугениюса Сабутиса, в случае военного конфликта Rail Baltica сможет обеспечить эвакуацию до 100 тысяч человек в сутки, а также перевозку до 55 тысяч тонн грузов в день, включая военную технику и оборудование. Тем не менее реализация проекта сталкивается с трудностями: завершение строительства откладывалось несколько раз из-за резкого роста стоимости - с изначальных 5,8 млрд евро до 23,8 млрд. По последним данным, завершение Rail Baltica ожидается к 2030 году.
Финансирование обороны и координация усилий
Страны Балтии и Польша уже довели свои оборонные расходы почти до 3-5% ВВП - один из самых высоких показателей в Европе. Тем самым они стремятся не только укрепить собственную безопасность, но и выполнить требования США по увеличению оборонных вложений, отмечает в своем исследовании директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS, Эстония) Кристи Райк.
«Прифронтовые страны» такими действиями надеются, объясняет она, сохранить американское присутствие на континенте. Она добавляет, что это создает неоднозначную ситуацию: те же самые государства опасаются, что демонстрация готовности взять на себя большую долю ответственности может быть истолкована в Вашингтоне как сигнал к выводу войск. «В любом случае перераспределение бремени поможет избежать внезапного вывода войск США», - отмечает Райк.
Раздробленность - одна из основных проблем европейских стран, отмечается в исследовании аналитического центра Bruegel. Одно дело, отмечают эксперты, что Европе потребуется создать 50 новых бригад, чтобы компенсировать возможное отсутствие американских войск, другое - нужно сформировать единый командный центр и общие стандарты взаимодействия, что раньше делалось в формате НАТО.
«Для надежного сдерживания в Европе, например, для предотвращения быстрого прорыва России в странах Балтии, потребуется минимум 1400 танков, 2000 боевых машин пехоты и 700 артиллерийских орудий (155-мм гаубицы и реактивные системы залпового огня). Это больше боевой мощи, чем в настоящее время имеется во французских, немецких, итальянских и британских сухопутных войсках вместе взятых», - отмечают исследователи.
Россия продолжает фокусироваться на войне в Украине - там находятся ее основные силы, невосполнимые потери на этом направлении оцениваются как минимум в 106 тысяч человек по состоянию на 2 мая 2025 года, установили исследователи из русской службы BBC и издания «Медиазона». Дефицит ощущается и в технике - по данным независимого издания The Insider, опубликованным в январе, Москва исчерпала большую часть советского арсенала, а оставшееся оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. Косвенным подтверждением этому служит и замедленное продвижение российских войск на фронте.
О дефиците ряда видов вооружений, в том числе беспилотников, открыто заявил и президент России Владимир Путин. На заседании военно-промышленной комиссии в апреле он подчеркнул: «Знаю прекрасно и здесь многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я - этих средств поражения не хватает до сих пор». Тем не менее по наблюдению эксперта CEPA Эйтвидаса Баярунаса, несмотря на затяжную войну, у России, по всей видимости, остаются ресурсы для демонстрации силы. Так, осенью 2025 года запланированы масштабные учения «Запад-2025» совместно с Беларусью у границ НАТО - в фокусе маневров окажется отработка сценариев широкомасштабного конфликта с альянсом.
Готова ли Россия к новой войне?
Даже масштабные потери на поле боя и кризис в оборонно-промышленном комплексе не являются гарантией того, что Россия не пойдет на новый военный конфликт. Об этом в интервью DW говорит приглашенный научный сотрудник Школы Флетчера при Университете Тафтса Павел Лузин. «Россия в 2022 году тоже технически не была готова, но вторглась», - напоминает он.
Однако Лузин признает, что нынешний потенциал объединенных вооруженных сил ЕС значительно превосходит возможности Украины на момент начала большой войны. К тому же вооруженные силы РФ не обладают прежними возможностями и возврата к прежней модели уже не будет, считает он. «Москва смогла создать »ударный кулак« из 168 батальонных тактических групп постоянной готовности с относительно продвинутой артиллерийской и авиационной поддержкой. Этот кулак сожгли в 2022 году, дальнейшие события известны», - констатирует Лузин.
Если России удастся добиться временной паузы в войне, вектор ее военной политики будет направлен на дальнейшую милитаризацию общества, считает эксперт. По его оценке, возможен переход к модели, при которой военный опыт станет условием доступа к образованию, карьерному росту и социальной мобильности, включая переезд в крупные города. «В материально-техническом плане просматривается курс на упрощение с целью массовости: бронированные грузовики вместо бронетранспортеров, дроны вместо высокоточных ракет», - говорит Лузин. Россия, по его мнению, продолжит имитировать высокотехнологичную армию, как это делает Северная Корея, но при этом будет делать ставку на численность и готовность к бою.