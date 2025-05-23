Европа готовится к угрозе со стороны России, которая оценивается как реальная в среднесрочной перспективе. Особенно остро это ощущается на фоне сигналов из Вашингтона. США дают понять: если одновременно вспыхнет кризис в Азии, то они не смогут оказать прежней поддержки Европе в случаи эскалации и там.

На этом фоне страны ЕС стремятся ускорить перевооружение и повысить свою способность к сдерживанию. По оценкам НАТО, Германии, Польши, Дании и стран Балтии, Россия будет готова к нападению на ЕС в течение трех-десяти лет. Балтийский регион называют одним из наиболее уязвимых - из-за близости к российскому анклаву - Калининградской области, где сосредоточены российские войска. В случае войны армия РФ способна отрезать страны Балтии от остальной Европы по суше. Также свою лепту вносят исторический и демографический контекст: часть населения в странах Балтии - русскоязычная. DW собрала мнения экспертов, какие конкретные шаги предпринимают Литва, Латвия и Эстония для укрепления своей обороны и насколько действенными можно считать эти меры уже сейчас?

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