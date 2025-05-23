Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии

Министерство обороны Финляндии сообщило, что два военных самолета России подозреваются в нарушении воздушного пространства страны в пятницу. Инцидент произошел днем у побережья Порвоо на юге Финляндии, примерно в пятидесяти километрах от Хельсинки.
«Мы крайне серьезно относимся к возможному нарушению нашего воздушного пространства, в настоящее время проводится расследование», - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он добавил, что проверкой обстоятельств занимается Пограничная охрана Финляндии.