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Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии

Российский истребитель. Иллюстративное фото.

Министерство обороны Финляндии сообщило, что два военных самолета России подозреваются в нарушении воздушного пространства страны в пятницу. Инцидент произошел днем у побережья Порвоо на юге Финляндии, примерно в пятидесяти километрах от Хельсинки.

«Мы крайне серьезно относимся к возможному нарушению нашего воздушного пространства, в настоящее время проводится расследование», - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он добавил, что проверкой обстоятельств занимается Пограничная охрана Финляндии.

До этого последний случай нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом был зафиксирован в феврале. Тогда борт находился над Финляндией несколько минут.

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