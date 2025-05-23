Кылварт: победа в рейтингах еще не означает победу на выборах

Если во многих волостях на победу смогут рассчитывать списки партии «Отечество», то в Таллинне на возвращение к власти надеются центристы, пишет Rus.ERR.
В Южной и Западной Эстонии позиции «Отечество» особенно сильны, в то время как в Ида-Вирумаа лидируют центристы, а в Тарту ослабла поддержка реформистов.
В Таллинне центристы, поддерживаемые 34 процентами избирателей, стремятся вернуть власть, но столкнутся с конкуренцией Партии реформ, социал-демократов и «Отечества».
Остальные партии надеются мобилизовать сторонников в разных районах столицы, чтобы противостоять центристам.
«Победа в рейтингах еще не означает победу на выборах, мы должны выиграть их математически», - подчеркнул председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
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