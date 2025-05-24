Рийгикогу поддерживает более эффективную депортацию граждан третьих стран

Председатель комиссии Пеэтер Тали отметил, что Эстония депортирует очень высокую долю лиц, нелегально прибывших в Эстонию, однако не все государства-члены Европейского союза справляются с депортацией людей столь же успешно и это неизбежно может повлиять и на нас.

«Это очень хорошая инициатива, потому что укрепление европейской системы депортации пойдет на пользу европейскому единству и сохранению нашего образа жизни», – сказал Тали.

«Авторитарные режимы используют нелегальную миграцию в гибридной войне. По всей вероятности, решимость Европы и более эффективный процесс депортации нелегальных мигрантов послужат четким сигналом и сдерживающим фактором, помогая сократить их число. Если европейские правила будут соблюдаться, то и нелегальные иммигранты поймут, что нет смысла испытывать судьбу и стремиться приехать сюда нелегально».

По словам участников заседания, инициатива предусматривает, что если одна страна приняла решение о депортации нелегального иммигранта, соответствующее уведомление будет отображаться и в других государствах-членах и не будет необходимости начинать новую процедуру: нелегального иммигранта можно будет выслать на основании уже принятого решения. Если человек не согласен с решением, он может обжаловать его в суде, находясь в третьей стране.

Цель единой системы депортации – повысить эффективность депортации граждан третьих стран, незаконно находящихся на территории ЕС. Эстония поддерживает повышение эффективности системы, в частности введение обязанности по сотрудничеству для депортируемых лиц; более длительных сроков содержания под стражей и запрета на въезд, а также расширение оснований для определения риска побега.

В прошлом году в Европейском союзе было вынесено 441 772 решения о депортации, лишь 126 787 из которых были исполнены. Ежегодно более 70 процентов граждан третьих стран, незаконно находящихся на территории государств-членов, по разным причинам остаются в ЕС. Эстония депортирует очень высокую долю незаконных мигрантов. В прошлом году было выполнено 92 процента решений о депортации.