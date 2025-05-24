Сутки на дорогах Эстонии: один человек погиб, пострадали трое детей

В пятницу, 23 мая, в 13:18 в Ляэне-Вирумаа в поселке Азери на 11-м километре дороги Виру-Нигула-Азери автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был 65-летний мужчина, вылетел с дороги и врезался в камень. В результате ДТП водитель погиб.

В 14:40 у дома на улице Мооналао, 9 в Нарве автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого был 18-летний молодой человек, сбил десятилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок был доставлен в больницу.

В 16:55 в Таллинне на перекрестке улиц Селизе и Леста 14-летний велосипедист врезался в бок автомобиля Volvo, за рулем которого была 68-летняя женщина. Юный велосипедист доставлен в больницу.

В 21:04 у дома на Таллиннской улице, 26 в Выхма 28-летний велосипедист с признаками алкогольного опьянения потерял равновесие и упал. Он был доставлен в больницу.

В 22:43 у дома на улице Вабаыхумуузеуми, 8 в Таллинне молодые люди вдвоем ехали на электросамокате, потеряли равновесие и упали. 15-летний водитель самоката был доставлен в больницу.