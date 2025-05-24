Фото Мистика с посылками: упаковки разорваны, товары исчезли

Жительница Выру за последние два месяца получила из пакомата две поврежденные посылки, из которых оба раза пропадали внешние аккумуляторы. Несмотря на заверения Smartpost о том, что поврежденные посылки в пакоматы не помещаются, записи с камер видеонаблюдения показывают, что обе посылки были вскрыты еще до прибытия в сортировочный центр.
«Это уже второй случай, - рассказала жительница Выру Эйнике Мяги, которая получила посылку с частично отсутствующим содержимым. - В Smartpost уверяют, что они не кладут поврежденные посылки в пакомат и пообещали сообщить результаты расследования. Однако окончательного ответа я до сих пор не получила».