Фото Мистика с посылками: упаковки разорваны, товары исчезли

Жительница Выру за последние два месяца получила из пакомата две поврежденные посылки, из которых оба раза пропадали внешние аккумуляторы. Несмотря на заверения Smartpost о том, что поврежденные посылки в пакоматы не помещаются, записи с камер видеонаблюдения показывают, что обе посылки были вскрыты еще до прибытия в сортировочный центр.