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Фото Мистика с посылками: упаковки разорваны, товары исчезли

Перевод: София Солдатенко
Посылки, которые жительница Выру Эйнике Мяги заказала в интернет-магазине, оказались вскрытыми.

Жительница Выру за последние два месяца получила из пакомата две поврежденные посылки, из которых оба раза пропадали внешние аккумуляторы. Несмотря на заверения Smartpost о том, что поврежденные посылки в пакоматы не помещаются, записи с камер видеонаблюдения показывают, что обе посылки были вскрыты еще до прибытия в сортировочный центр.

«Это уже второй случай, - рассказала жительница Выру Эйнике Мяги, которая получила посылку с частично отсутствующим содержимым. - В Smartpost уверяют, что они не кладут поврежденные посылки в пакомат и пообещали сообщить результаты расследования. Однако окончательного ответа я до сих пор не получила».

По словам Мяги, первый случай произошел в марте. «Я заказала с сайта Shein около десятка товаров: внешний аккумулятор, серьги и всякую мелочь, - вспоминает она. - Получила сообщение, что посылка прибыла в пакомат Smartpost в Выру».

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