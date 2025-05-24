Ученые готовятся к тому, что следующей будет пандемия птичьего гриппа. Почему именно его?

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При этом инфекционисты, изучающие развитие заболеваний, напоминают: число подтвержденных диагнозов всегда значительно ниже реального числа заболевших - и не исключено, что США уже прошли ту точку невозврата, за которой начало новой пандемии - лишь вопрос времени.

Речь идет о крайне заразном штамме птичьего гриппа H5N1 - на сегодняшний день он добрался уже до всех континентов, кроме Австралазии (так иногда называют участок Тихого океана от Новой Гвинеи до Новой Зеландии со всеми прилегающими островами). Инфекцию диагностировали даже у пингвинов в Антарктике и верблюдов на Ближнем Востоке.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), заболевшие гриппом птицы встречаются во всех 50 американских штатах - как на фермах, так и в дикой природе. Более того, инфекция уже вышла за пределы исключительно птицеферм, поразив порядка 1000 стад молочных коров. Случаев заражений птичьим вирусом среди людей медики насчитали по меньшей мере 70. Один из заболевших скончался.

По словам Кейтлин Риверс, преподающей эпидемиологию в Школе общественного здравоохранения им. Блумберга (Университет Джонса Хопкинса), есть версия, что ключевые моменты, когда распространение вируса еще можно было остановить, уже упущены. А все из-за действий властей - сначала администрации Байдена, а теперь и пришедшей ей на смену команды Трампа.

Например, в разных штатах действуют разные правила в отношении ввоза и вывоза скота.