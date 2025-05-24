Колонка Postimees У нас не может быть двух Эстоний

- Центристская партия не сделала выводов из прошлого
- Центристскую партию преследует наследие Эдгара Сависаара
- Руководство Центристской партии говорит одно, рядовые члены - совсем другое
По мере приближения местных выборов становится ясно, что Центристская партия не отказалась от своей давней тактики - говорить эстонцам одно, а русскоязычной общине - другое.
Руководители Центристской партии избегают крайних высказываний, однако русскоязычные активисты рассказывают в соцсетях о том, что подвергаются дискриминации. Поскольку это происходит в русскоязычном сегменте соцсетей, до эстоноязычной публики такая информация доходит редко.
В международной политике мастером двойных стандартов был давний лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат. На английском языке он на весь мир говорил о мире и необходимости сотрудничать с Израилем. Арабов, в особенности палестинцев, он вдохновлял на противостояние Израилю.
По сути, похожую тактику применял и бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар. Сависаар сыграл важную роль в восстановлении независимости Эстонии, поэтому пользовался авторитетом и среди эстонских избирателей. Но его конфронтационная политика привела к тому, что он все больше искал поддержку именно среди русскоязычных избирателей.
В итоге политика Сависаара мешала сближению эстонских и русских избирателей, и два параллельных мира продолжили существовать. Достаточно вспомнить позицию Центристской партии относительно красной символики во время Бронзовых ночей, а также тихое противодействие переходу на обучение на эстонском языке - все это свидетельствовало о склонности к пророссийским избирателям. В отдельную проблему превратился и договор с российской партией «Единая Россия», который сейчас воспринимается как последний гвоздь в партийный гроб.
Начало полномасштабной войны в Украине еще больше осложнило положение Центристской партии. Казалось, пора прекратить двойную игру. К тому же лидер партии Михаил Кылварт ездил в Украину, демонстрируя поддержку стране - жертве российской агрессии. Проэстонскую позицию должен был подтвердить и переход в ряды центристов Яака Мадисона.
Если Центристская партия действительно стремится к очищению и хочет участвовать в будущем Эстонии, ей следует решительно отвернуться от пророссийской политики
Однако освободиться от груза прошлого оказалось непросто, и в нынешней ситуации остается вопрос: а хотели ли на самом деле избавиться от этого багажа? После избрания Михаила Кылварта председателем партии ее покинули многие известные и в основном эстоноязычные деятели. К тому же партия была признана виновной по делу Porto Franco, что добавило ей криминального имиджа и показало, что дела в партии по-прежнему ведутся по-российски.
Теперь многие члены ЦП вновь возвращаются на старые рельсы, поводом для чего стал недавний законопроект Рийгикогу, согласно которому граждане России лишаются избирательных прав на местных выборах. Postimees поддержал это решение Рийгикогу, заявив, что гражданам страны-агрессора не должно быть места в эстонской политике.
Если Центристская партия действительно стремится к очищению и хочет участвовать в будущем Эстонии, ей нужно окончательно отвергнуть пророссийскую политику и прекратить флиртовать с русскоязычными избирателями.