Колонка Postimees У нас не может быть двух Эстоний

Руководители Центристской партии избегают крайних высказываний, однако русскоязычные активисты рассказывают в соцсетях о том, что подвергаются дискриминации. Поскольку это происходит в русскоязычном сегменте соцсетей, до эстоноязычной публики такая информация доходит редко.

В международной политике мастером двойных стандартов был давний лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат. На английском языке он на весь мир говорил о мире и необходимости сотрудничать с Израилем. Арабов, в особенности палестинцев, он вдохновлял на противостояние Израилю.

По сути, похожую тактику применял и бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар. Сависаар сыграл важную роль в восстановлении независимости Эстонии, поэтому пользовался авторитетом и среди эстонских избирателей. Но его конфронтационная политика привела к тому, что он все больше искал поддержку именно среди русскоязычных избирателей.

В итоге политика Сависаара мешала сближению эстонских и русских избирателей, и два параллельных мира продолжили существовать. Достаточно вспомнить позицию Центристской партии относительно красной символики во время Бронзовых ночей, а также тихое противодействие переходу на обучение на эстонском языке - все это свидетельствовало о склонности к пророссийским избирателям. В отдельную проблему превратился и договор с российской партией «Единая Россия», который сейчас воспринимается как последний гвоздь в партийный гроб.