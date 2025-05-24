Работа есть: эстонское предприятие ищет полсотни временных сотрудников

Директор и владелец Hansa Candle Харри Юхани Аалтонен отметил, что сезонные работники требуются компании каждый год, но в этот раз их нужно больше и на более длительный срок. Ранее обычно требовалось около 40 работников на период с середины августа по декабрь, а сейчас сразу нужно примерно 50 человек. Постоянно на заводе по производству свечей работает 73 сотрудника.