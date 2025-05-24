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Работа есть: эстонское предприятие ищет полсотни временных сотрудников

Перевод: София Солдатенко
В Hansa Candle работает немного более 70 человек, но на полгода требуется дополнительно 50 сотрудников.

Производитель свечей из Вильянди срочно нуждается примерно в 50 дополнительных работниках на полгода, чтобы выполнить возросшие заказы и накопить достаточный запас на зиму. По оценке Кассы по безработице, найти такое количество людей для простой работы возможно, но все зависит от предложения.

Директор и владелец Hansa Candle Харри Юхани Аалтонен отметил, что сезонные работники требуются компании каждый год, но в этот раз их нужно больше и на более длительный срок. Ранее обычно требовалось около 40 работников на период с середины августа по декабрь, а сейчас сразу нужно примерно 50 человек. Постоянно на заводе по производству свечей работает 73 сотрудника.

«Объем заказов вырос», - объяснил Аалтонен. По его словам, заказчики те же, что и раньше, но содержание и количество заказов изменились и увеличились. Ранее завод Hansa Candle продавал крупным европейским сетям только чайные свечи, а теперь покупатели хотят и другие виды свечей, произведенных в Вильянди, например, настольные и уличные свечи. «Нам удалось на свечном рынке обойти польские фабрики», - добавил руководитель компании.

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