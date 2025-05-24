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Кровавая детская вечеринка: мужчина в нижнем белье начал стрелять по гостям

Редактор: rus.postimees.ee
Перевод: rus.tvnet.lv
Испорченная вечеринка. Иллюстративное фото

Совместное пользование общей собственностью часто может приводить к конфликтам - как по поводу использования общей территории, так и по поводу взглядов на жизнь. Но что, если сосед, одетый только в халат и нижнее белье, вооруженный предметом, похожим на мачете, и пистолетом, ворвется на детский день рождения и откроет огонь по гостям? Именно такой ужасный опыт пришлось пережить семье, снимавшей часть дома в рижской Пардаугаве, пишет об обстоятельствах преступления почти десятилетней давности портал Apollo.lv.

Один из пострадавших, для удобства назовем его Петерисом, арендовал второй этаж дома. Отношения с владельцем первого этажа, которого назовем Ральфом, были напряженными еще с момента въезда. Мужчина, который жил с больной матерью, периодически звонил и высказывал различные претензии.

Бытовые споры по поводу использования собственности

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