Кровавая детская вечеринка: мужчина в нижнем белье начал стрелять по гостям

Совместное пользование общей собственностью часто может приводить к конфликтам - как по поводу использования общей территории, так и по поводу взглядов на жизнь. Но что, если сосед, одетый только в халат и нижнее белье, вооруженный предметом, похожим на мачете, и пистолетом, ворвется на детский день рождения и откроет огонь по гостям? Именно такой ужасный опыт пришлось пережить семье, снимавшей часть дома в рижской Пардаугаве, пишет об обстоятельствах преступления почти десятилетней давности портал Apollo.lv.