Низкий процент может ввести в заблуждение: как узнать реальные затраты по потребительскому кредиту?

Хотя низкая процентная ставка, указанная в рекламе, может показаться привлекательной, важно разобраться, как это фактически рассчитывается. Например, кредитор может применять методику, при которой проценты начисляются на всю первоначальную сумму кредита, а не на уменьшающийся остаток долга. Такая, на первый взгляд, незначительная разница может обернуться для заемщика лишними сотнями евро.