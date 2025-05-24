Низкий процент может ввести в заблуждение: как узнать реальные затраты по потребительскому кредиту?

С приближением лета расходы заметно возрастают - будь то отпуск, ремонт жилья или работы в саду. Для покрытия таких затрат люди часто берут потребительский кредит. Но прежде чем подписать кредитный договор, необходимо внимательно ознакомиться с условиями и тарифами разных кредиторов, говорит руководитель направления потребительского финансирования Swedbank Энели Найрис.
Хотя низкая процентная ставка, указанная в рекламе, может показаться привлекательной, важно разобраться, как это фактически рассчитывается. Например, кредитор может применять методику, при которой проценты начисляются на всю первоначальную сумму кредита, а не на уменьшающийся остаток долга. Такая, на первый взгляд, незначительная разница может обернуться для заемщика лишними сотнями евро.