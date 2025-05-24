В Британии изъяли из продажи куклы Лабубу: из-за них случались драки между покупателями

«Печально, что перекупщики все портят».

«Было довольно страшно»

Виктория Калверт рассказала, что у магазина увидела покупателей, которые ожидали снаружи с трех утра, некоторые ночевали в палатках.

«Когда я пришла туда, вокруг толпилось много людей и царила негативная атмосфера», - сказала она.

«Люди кричали, что больше не осталось Лабубу. Я даже стала свидетельницей драки между работником и покупателем».

По словам Виктории, она ушла, потому что не чувствовала себя в безопасности: «Было довольно страшно».

«Хотя ни один сотрудник Pop Mart не пострадал, мы решили действовать заранее и предотвратить возникновение любых потенциальных проблем с безопасностью», - сообщили Би-би-си представители компании.

«Вероятно, это к лучшему», что Pop Mart приостановил продажи в магазине, считает Виктория.

По ее мнению, некоторые люди в начале очереди были перекупщиками, потому что «как только они получали билет, который позволял купить Лабубу, они, по всей видимости, перепродавали его за 150 фунтов».

Девушка с куклой Лабубу. Фото: Jaydee

Джейди, директор по маркетингу, которая публикует видео распаковки игрушек Лабубу в TikTok, обвиняет перекупщиков в том, что они портят удовольствие от тренда.

«Я всю жизнь прожила в Лондоне, и там полно перекупщиков, которые этим занимаются», - сказала она Би-би-си.