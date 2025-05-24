Продажа икры форели бьет рекорды: а вы сколько икры купили в прошлом году?

В 2023 году объем продаж рыбоводческих предприятий вырос на 45 тонн по сравнению с предыдущим годом.

Ведущий аналитик Департамента статистики Антон Кардаков отметил, что рост цен на продукты питания затронул и сектор рыбоводства. Средняя стоимость одного килограмма выращенной рыбы увеличилась на 30 процентов и превысила восемь евро.

Общая стоимость проданной икры радужной форели составила около 680 тысяч евро

Самой популярной рыбой, которую выращивают и продают в Эстонии, остается радужная форель – ее доля стабильно растет год от года. В прошлом году было реализовано 835 тонн радужной форели, что составило 87 процентов всего объема проданной выращенной рыбы. В денежном выражении это около 6,9 миллиона евро.

«В 2024 году на рынке была реализована 21 тонна икры - почти в два раза больше, чем годом ранее. Это немного превышает предыдущий рекорд, установленный в 2021 году. Общая стоимость проданной икры составила около 680 тысяч евро, при этом средняя цена за килограмм оказалась на 11 процентов ниже, чем в прошлом году», – рассказал Кардаков.