Премьер-министр: коалиционное соглашение сделает оборону непробиваемой, а налоговую систему – упорядоченной

«Во-первых, оборона станет непробиваемой и безопасность Эстонии и уверенность людей возрастут. Во-вторых, мы отменяем прогрессивную шкалу подоходного налога, и наша налоговая система снова будет одной из самых простых в Европе. В-третьих, пенсионеры получат ту уверенность, которую ждали: пенсии будут расти. Все эти пункты имеют своих противников. Первый не нравится тем, кто симпатизирует Путину, второй - тем, кто хочет больше государственного перераспределения, а третий - тем, кто считает, что пенсии нужно сокращать. Это плохо для них, но хорошо для жителей Эстонии», - сказал премьер-министр.