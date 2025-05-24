Премьер-министр: коалиционное соглашение сделает оборону непробиваемой, а налоговую систему – упорядоченной

Партия реформ и «Ээсти 200» сегодня ожидают получить от политических советов партий одобрение программных планов, которые вместе с предварительно согласованным базовым договором составят коалиционное соглашение.
Партия реформ и Ээсти 200 сегодня ожидают получить от политических советов партий одобрение программных планов, которые вместе с предварительно согласованным базовым договором составят коалиционное соглашение.
По словам премьер-министра Кристена Михала, коалиционный план работы позволит расставить приоритеты.
«Во-первых, оборона станет непробиваемой и безопасность Эстонии и уверенность людей возрастут. Во-вторых, мы отменяем прогрессивную шкалу подоходного налога, и наша налоговая система снова будет одной из самых простых в Европе. В-третьих, пенсионеры получат ту уверенность, которую ждали: пенсии будут расти. Все эти пункты имеют своих противников. Первый не нравится тем, кто симпатизирует Путину, второй - тем, кто хочет больше государственного перераспределения, а третий - тем, кто считает, что пенсии нужно сокращать. Это плохо для них, но хорошо для жителей Эстонии», - сказал премьер-министр.
Ключевые положения коалиционного соглашения сосредоточены на государственной обороне, снижении налоговой нагрузки и пенсионной системе
- Вместо прогрессивной шкалы подоходного налога вновь вводится одна из самых простых налоговых систем Европы. Например, у работника с брутто-зарплатой две тысячи евро на руках в год останется на 1361 евро больше, чем при прежней системе. Кроме того, необлагаемая налогом часть зарплаты резко увеличится до 700 евро.
- Пенсии продолжат стабильно расти, а их индексация сохранится.
- Семьи получат необходимое послабление по транспортному налогу на каждого несовершеннолетнего ребенка.
- В первом квартале 2026 года будет внедрена карьерная модель для профессиональных военнослужащих, а также вырастут зарплаты в Силах обороны.
- В четвертом квартале следующего года будут увеличены выплаты и за сборы для срочников и резервистов.
Председатель фракции Партии реформ Ынне Пиллак отмечает, что государство делает еще большим приоритетом благополучие семей. «Введенная Партией реформ система родительских пособий сохранится и станет еще более гибкой, чтобы родители могли совмещать семью и работу так, как считают нужным. Мы также начнем предоставлять молодым семьям возможность использовать средства, накопленные во второй пенсионной ступени, в качестве залога по кредиту на недвижимость», - сказала Пиллак.