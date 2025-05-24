Эксперты: будущее рынка труда за навыками. Узнайте, какие могут пригодится

Исследования показывают, что на рынке труда ценятся работники, обладающие не только хорошими профессиональными навыками, но и знанием технологических возможностей, а также готовностью постоянно совершенствовать свои умения. В современном мире одного освоенного в школе ремесла уже недостаточно для успешной карьеры.
И в сфере труда, и в сфере образования происходит переход от ориентированного на профессии подхода к подходу, основанному на навыках, поэтому все чаще приходится говорить не о профессиях, а о необходимых в будущем навыках. Особенно ценятся междисциплинарные навыки, объединяющие различные области, которые помогают адаптироваться к быстро меняющимся потребностям рынка труда
Это означает, что для долгой трудовой жизни уже недостаточно получить одну определенную профессию. «Необходимо постоянно дополнять и обновлять свои знания. Помимо профессиональных умений, важно развивать и универсальные навыки: исследования показывают, что ценятся работники, обладающие хорошими коммуникативными навыками, способностью работать в команде, гибкостью, адаптивностью, а также аналитическим и творческим мышлением», - подчеркнула руководитель исследований Фонда профессиональной квалификации OSKA Урве Метс.
Наибольшее конкурентное преимущество на рынке труда дает сочетание технологических, включая дигитальные, и универсальных навыков.
Ректор Эстонской предпринимательской высшей школы Mainor (EEK Mainor) Андрус Педай добавил, что именно прикладное высшее образование наилучшим образом отвечает ожиданиям современного рынка труда.
«Рынку труда нужны специалисты, которые могут сразу применять теоретические знания на практике, сотрудничать с представителями различных областей, обладают предпринимательским мышлением и понимают развитие технологий. Поэтому прикладное высшее образование, предлагаемое EEK Mainor, сосредоточено в первую очередь на предпринимательстве и технологическом развитии, включая искусственный интеллект, и обучает практическим навыкам, которые дают явное конкурентное преимущество на рынке труда».
Какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшие десять лет?
В следующем десятилетии в Эстонии будет высокий спрос на тех, кто свяжет свое будущее с помощью людям или технологиями. В этих областях найдется работа как для молодежи, так и для тех, кто меняет карьеру.
- Технологии: разработчики, настройщики, установщики и обслуживающие специалисты.
- Образование: преподаватели точных и естественных наук, специалисты по поддержке образования (логопеды, специальные педагоги и школьные психологи).
- Здравоохранение и социальная помощь: врачи, медсестры, специалисты по психическому здоровью, физиотерапевты и социальные работники.
Источник: исследования OSKA
По словам Педая, современное прикладное высшее образование - это уже не просто «второй выбор», а равноправное и осознанное направление карьеры, ведущее к надежным профессиям и отвечающее реальным потребностям общества и работодателей.
«Наша система образования и рынок труда должны идти в ногу, что означает, что и высшие учебные заведения должны быть гибкими и быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям. Например, в EEK Mainor мы регулярно обновляем содержание учебных программ, чтобы они оставались ориентированными на навыки и были практичными. Мы также привлекаем в качестве преподавателей уже работающих на рынке труда руководителей и специалистов, которые создают мост между тем, что изучается в школе, и реальной жизнью, а также вдохновляют уже работающих людей совершенствоваться», - описал Педай.
Учиться на протяжении всей жизни
Прогноз OSKA на 2022–2031 годы показывает: ежегодно в Эстонии будет необходимо около 18 000 новых работников, а выпускников приходит лишь около 16 000. Очевидно, что одной молодежи для покрытия потребностей экономики недостаточно.
Поэтому переобучение и повышение квалификации становятся частью нормальной трудовой жизни. Образование должно быть гибким, с возможностью учиться по модулям, осваивать микростепени, получать вторую квалификацию - даже в зрелом возрасте.
Будущее образование должно быть разнообразным и гибким, говорит ректор EEK Mainor. «Интерес к краткосрочным учебным модулям и микростепеням вырос, но в то же время многие смотрят и в сторону магистратуры, которая может быть в совершенно другой области, чем ранее изученная. Часто ощущается нехватка конкретных навыков и знаний, за которыми взрослые также идут в вузы», - описал Педай предпочтения учащихся. Он добавил, что для уже работающих специалистов важна гибкая форма обучения в виде сессий, что позволяет совершенствоваться, не отрываясь от трудовой жизни.
Важно, чтобы в развитии навыков участвовали не только образовательные учреждения, но и работодатели. Поддержка со стороны руководства мотивирует сотрудников учиться и повышать квалификацию. Работодатели также могут помогать в создании практических мест, ученических программ и участвовать в разработке актуальных учебных планов.
«Мы тесно сотрудничаем с профессиональными союзами и работодателями, чтобы программы соответствовали реальным нуждам. Это помогает готовить специалистов, которые действительно востребованы», - подчеркивает Педай.
Какие навыки будут наиболее востребованы в ближайшие десять лет?
- Цифровые навыки: анализ и интерпретация данных, понимание и использование автоматизации, ИИ и машинного обучения, принципы кибербезопасности и защиты данных, работа в цифровой среде, использование программных инструментов.
- Социальные и коммуникативные навыки: умение общаться и слушать, работа в команде и удалённое взаимодействие, межкультурное общение, эмпатия.
- Адаптивность и способность к обучению: постоянное обучение и самосовершенствование, гибкость и открытость к изменениям, быстрое освоение новых методов работы, умение учиться.
- Решение проблем и критическое мышление: аналитическое мышление и принятие решений, креативность и инновационность, быстрое понимание новых ситуаций.
- Самоменеджмент и ответственность: организация времени и труда, управление качеством своей работы, профессиональная этика и надежность, устойчивость к стрессу.
Источник: Всемирный экономический форум