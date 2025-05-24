Эксперты: будущее рынка труда за навыками. Узнайте, какие могут пригодится

Какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшие десять лет? В следующем десятилетии в Эстонии будет высокий спрос на тех, кто свяжет свое будущее с помощью людям или технологиями. В этих областях найдется работа как для молодежи, так и для тех, кто меняет карьеру. Технологии: разработчики, настройщики, установщики и обслуживающие специалисты.

Образование: преподаватели точных и естественных наук, специалисты по поддержке образования (логопеды, специальные педагоги и школьные психологи).

Здравоохранение и социальная помощь: врачи, медсестры, специалисты по психическому здоровью, физиотерапевты и социальные работники. Источник: исследования OSKA

По словам Педая, современное прикладное высшее образование - это уже не просто «второй выбор», а равноправное и осознанное направление карьеры, ведущее к надежным профессиям и отвечающее реальным потребностям общества и работодателей.

«Наша система образования и рынок труда должны идти в ногу, что означает, что и высшие учебные заведения должны быть гибкими и быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям. Например, в EEK Mainor мы регулярно обновляем содержание учебных программ, чтобы они оставались ориентированными на навыки и были практичными. Мы также привлекаем в качестве преподавателей уже работающих на рынке труда руководителей и специалистов, которые создают мост между тем, что изучается в школе, и реальной жизнью, а также вдохновляют уже работающих людей совершенствоваться», - описал Педай.

Учиться на протяжении всей жизни