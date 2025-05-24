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Налоги, серые паспорта, образование на эстонском и изменение законов: о чем говорится в новом соглашении правительства

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Партия реформ и «Ээсти 200» подготовили окончательный вариант коалиционного соглашения, то есть программы правящего союза на 2025-2027 годы. Rus.Postimees выделил самые важные пункты этого договора. 

Коалиционное соглашение состоит из базового договора между партиями и утвержденных советами партий планов по различным направлениям. По словам самих правящих партий, их объединяет видение более сильной, благополучной и безопасной Эстонии, в которой свобода, самореализация, благосостояние и справедливость обеспечены для каждого человека.

«Либеральное и правое правительство доверяет своим людям и предприятиям и предоставляет им большую ответственность. Наше государство должно быть инновационным, простым, быстрым и эффективным, чтобы работать на благо граждан и бизнеса, а не против них. Государство, которое поддерживает предпринимательство и инициативность людей, где легко пробовать новые решения и делать инвестиции.

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