Налоги, серые паспорта, образование на эстонском и изменение законов: о чем говорится в новом соглашении правительства

Коалиционное соглашение состоит из базового договора между партиями и утвержденных советами партий планов по различным направлениям. По словам самих правящих партий, их объединяет видение более сильной, благополучной и безопасной Эстонии, в которой свобода, самореализация, благосостояние и справедливость обеспечены для каждого человека.

«Либеральное и правое правительство доверяет своим людям и предприятиям и предоставляет им большую ответственность. Наше государство должно быть инновационным, простым, быстрым и эффективным, чтобы работать на благо граждан и бизнеса, а не против них. Государство, которое поддерживает предпринимательство и инициативность людей, где легко пробовать новые решения и делать инвестиции.