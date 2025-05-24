Соцдемов Швеции обвиняют в пособничестве исламскому экстремизму

Исламистское движение «Братья-мусульмане» укрепилось во Франции и угрожает базовым ценностям, таким как светскость и равенство.

Таков вывод французского правительственного доклада, который предупреждает: распространение политического ислама, особенно на местном уровне, может иметь разрушительные последствия для страны, пишет французское издание Le Monde.

Согласно докладу, «муниципальный исламизм» набирает силу за счет проникновения в школы и гражданское общество. «Братья-мусульмане» контролируют не менее двухсот мечетей во Франции и имеют сотни организаций, которые работают на них втайне, отмечается в документе.

Упоминание социал-демократов

Швеция неоднократно фигурирует в докладе. «Швеция – это база для активного отделения движения», – говорится, в частности, в одном из фрагментов.

Благоприятная ситуация для «Братьев-мусульман» объясняется, по мнению авторов документа, широкой терпимостью к шведской многокультурной политике и хорошими отношениями между движением и местными политическими партиями, особенно шведской социал-демократической партией.

Вместе с тем, каким именно образом движение связано с Социал-демократической партией, в докладе не уточняется.

В ответ на доклад министр по делам рынка труда Мат Перссон (Либеральная партия) объявил о создании экспертной группы из ученых и специалистов, чтобы получить целостную картину радикального ислама в Швеции.

Противодействие

Одним из приглашенных экспертов стал исследователь терроризма Магнус Рансторп, который, как ожидается, войдет в рабочую группу. Перссон выражает тревогу по поводу успехов исламистов во Франции и их связей с Швецией.