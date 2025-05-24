Соцдемов Швеции обвиняют в пособничестве исламскому экстремизму

Швеция упомянута во французском правительственном докладе о влиянии исламистского движения «Братья-мусульмане» в европейских странах. После чего шведское правительство намерено собрать экспертов для анализа ситуации. «Если в отношении Швеции есть угроза, это, конечно, очень серьезно», - заявил министр по вопросам рынка труда Матс Перссон, пишет Expressen.
Исламистское движение «Братья-мусульмане» укрепилось во Франции и угрожает базовым ценностям, таким как светскость и равенство.
Таков вывод французского правительственного доклада, который предупреждает: распространение политического ислама, особенно на местном уровне, может иметь разрушительные последствия для страны, пишет французское издание Le Monde.
Согласно докладу, «муниципальный исламизм» набирает силу за счет проникновения в школы и гражданское общество. «Братья-мусульмане» контролируют не менее двухсот мечетей во Франции и имеют сотни организаций, которые работают на них втайне, отмечается в документе.
Упоминание социал-демократов
Швеция неоднократно фигурирует в докладе. «Швеция – это база для активного отделения движения», – говорится, в частности, в одном из фрагментов.
Благоприятная ситуация для «Братьев-мусульман» объясняется, по мнению авторов документа, широкой терпимостью к шведской многокультурной политике и хорошими отношениями между движением и местными политическими партиями, особенно шведской социал-демократической партией.
Вместе с тем, каким именно образом движение связано с Социал-демократической партией, в докладе не уточняется.
В ответ на доклад министр по делам рынка труда Мат Перссон (Либеральная партия) объявил о создании экспертной группы из ученых и специалистов, чтобы получить целостную картину радикального ислама в Швеции.
Противодействие
Одним из приглашенных экспертов стал исследователь терроризма Магнус Рансторп, который, как ожидается, войдет в рабочую группу. Перссон выражает тревогу по поводу успехов исламистов во Франции и их связей с Швецией.
«Речь идет о силах, которые не видят ценности демократии и равноправия и стремятся подорвать либеральную демократию», - подчеркивает он.
Министр отмечает ряд мер против исламизма в Швеции. «Мы намерены перекрыть зарубежное финансирование религиозных общин, когда государства поддерживают радикальные мечети, например. Мы шаг за шагом укрепляем наши позиции, чтобы вытеснить эти исламистские и недемократические силы из страны».
У нас нулевая толерантность
Секретарь социал-демократов Тобиас Баудин ознакомился с упоминанием его партии в связи с «Братьями-мусульманами».
«Там не говорится конкретно, о каких отношениях может идти речь. Но у нас действует нулевая толерантность к любым контактам с экстремистскими организациями. Эта позиция абсолютно однозначна в нашей партии», - отметил Баудин.
Весной 2023 года социал-демократы подверглись жесткой критике за то, что депутат Риксдага от их партии Ямал Эль-Хадж посетил конференцию, организованную палестинской исламистской террористической организацией ХАМАС, которая, к тому же, имеет связи с «Братьями-мусульманами». Партия попросила Эль-Хаджа временно отказаться от своих парламентских обязанностей, но не исключила его из партии.
Лишь в 2024 году, после публикации Expressen о том, что он пытался повлиять на рассмотрение дела о предоставлении убежища неоднозначному с точки зрения бехопасности египетскому имаму, Социал-демократическая партия попросила Эль-Хаджа покинуть партию.
«Ямал Эль-Хадж больше не является членом нашей партии. Мы заняли четкую позицию: никаких контактов с экстремистскими организациями», - заявил Баудин.