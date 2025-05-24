Ляэнеметс раскритиковал коалиционное соглашение: правительство по-прежнему предлагает лишь временные решения и делает подарки богатым

«Коалиционное соглашение во многом является копией планов деятельности министерств. Поэтому непонятно, что именно правительство обсуждало или решало в течение двух месяцев, ведь по-прежнему нет ясности, как будут решаться вопросы финансирования здравоохранения, высшего образования и строительства дорог. Вместо этого для людей становится дороже стоимость места в доме престарелых, а здравоохранение - менее доступным», - сказал председатель Социал-демократической партии Ляури Ляэнеметс.

«В начале новой ситуации в области безопасности было естественно искать временные решения за счет других сфер для финансирования гособороны. Сейчас мы знаем, что сложившаяся ситуация в области безопасности уже не временная, а постоянная на десятилетия. Правительство не предлагает Эстонии новой модели, как двигаться дальше так, чтобы помимо больших расходов на оборону мы могли платить зарплату учителям, сохранять солидарную систему здравоохранения и финансировать учреждения культуры», - заявил Ляэнеметс.