Ляэнеметс раскритиковал коалиционное соглашение: правительство по-прежнему предлагает лишь временные решения и делает подарки богатым

По мнению Социал-демократической партии, опубликованное сегодня коалиционное соглашение благоволит десяти процентам самых богатых слоев населения, перекладывая покрытие высоких госрасходов на оборону на среднюю эстонскую семью и пенсионеров.
«Коалиционное соглашение во многом является копией планов деятельности министерств. Поэтому непонятно, что именно правительство обсуждало или решало в течение двух месяцев, ведь по-прежнему нет ясности, как будут решаться вопросы финансирования здравоохранения, высшего образования и строительства дорог. Вместо этого для людей становится дороже стоимость места в доме престарелых, а здравоохранение - менее доступным», - сказал председатель Социал-демократической партии Ляури Ляэнеметс.
«В начале новой ситуации в области безопасности было естественно искать временные решения за счет других сфер для финансирования гособороны. Сейчас мы знаем, что сложившаяся ситуация в области безопасности уже не временная, а постоянная на десятилетия. Правительство не предлагает Эстонии новой модели, как двигаться дальше так, чтобы помимо больших расходов на оборону мы могли платить зарплату учителям, сохранять солидарную систему здравоохранения и финансировать учреждения культуры», - заявил Ляэнеметс.
По его словам, социал-демократы глубоко обеспокоены планом разрушения солидарной системы здравоохранения. «Частное страхование превращает систему здравоохранения в так называемую двухскоростную. Пенсионеры, учителя, врачи и сотрудники службы безопасности, работающие на государство как работодателя, не смогут получить частное страхование, так же как оно будет недоступно для многих работников частного сектора. Возникает ситуация, когда сотрудники более состоятельных компаний смогут получить более быструю и качественную медицинскую помощь за счет частных средств, а у всех остальных время ожидания увеличится, а качество лечения ухудшится», - считает председатель соцдемов.
Ляэнеметс также обратил внимание на то, что правительство полностью отказывается от амбиции повысить минимальную зарплату для улучшения положения работников с низкими доходами. «Это означает, что с отменой налоговой нагрузки разрыв в доходах между наименее защищенными и людьми, зарабатывающими выше среднего, станет еще больше», - отмечает он.
По его словам, региональная промышленная политика, разработанная социал-демократами, в коалиционном соглашении больше не упоминается, поэтому Эстония продолжит быть одной из немногих стран с пассивной экономической политикой, не сосредотачиваясь на отечественном производстве, которое прежде всего могло бы обеспечить лучшие зарплаты в сельских регионах. «Финансирование образования и науки, конечно, важно, но без усилий в области промышленной политики оно приносит экономике гораздо меньше пользы, чем могло бы», - заключает Ляэнеметс.