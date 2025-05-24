Мифы о жидкости для омывателя стекол, в которые не стоит верить

Миф пятый. Стекла нужно мыть только тогда, когда они явно грязные

Соль, сажа, пыль и масляные отложения на стеклах могут быть не сразу заметны, но при этом ухудшают видимость и создают опасные блики, особенно при низком солнце и в дождливую темную погоду. Поэтому лобовое стекло лучше мыть чаще, даже если загрязнения не бросаются в глаза - это помогает повысить безопасность.

Миф шестой. Дорогая жидкость всегда лучше

Цена не всегда говорит о качестве. Например, жидкость, продающаяся на автозаправке в розлив, существенно дешевле, чем упакованная в магазине, но при этом обладает отличным качеством. Кроме экономии денег, вы экономите и природу - ведь вам не придется покупать пластиковую канистру.

Миф седьмой. Жидкость для стеклоомывателя можно разбавлять водой