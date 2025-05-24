Мифы о жидкости для омывателя стекол, в которые не стоит верить

Среди автовладельцев ходит множество мифов о жидкостях для стеклоомывателя - начиная от якобы универсальных самодельных составов до утверждений об их тотальной вредности.
Специалисты компании Olerex собрали самые распространенные заблуждения и развеяли их.
Миф первый. Если смешать зимнюю и летнюю жидкость, получится всесезонная
На первый взгляд может показаться логичным, что, смешав зимнюю и летнюю жидкости для стеклоомывателя, можно получить средство, которое одновременно не боится морозов и эффективно справляется с летней грязью – птичьим пометом, насекомыми и т.п. Однако на практике это не работает: при смешивании жидкости теряют свои полезные свойства, и в итоге лобовое стекло не очищается должным образом.
Миф второй. Вместо жидкости можно использовать обычную воду
Вода может показаться дешевым решением, но на деле она не справляется с грязью, которая скапливается на стеклах и фарах. К тому же зимой вода в системе стеклоомывателя замерзает и может вызвать серьезные повреждения, устранение которых потребует дорогостоящего ремонта.
Миф третий. Жидкость для стеклоомывателя портит резиновые детали и лакокрасочное покрытие автомобиля
Времена, когда в составе жидкости могли быть агрессивные химикаты, давно прошли. Качественная жидкость от надежного производителя специально разработана для использования в автомобилях и не вредит ни лакокрасочному покрытию, ни стеклу, ни резиновым деталям. Если в магазине сложно определиться с выбором, лучше довериться продукции, продаваемой на автозаправках. А еще надежнее - заправлять жидкость непосредственно из специализированной колонки для стеклоомывателя.
Миф четвертый. Чем сильнее запах, тем лучше жидкость
Распространено мнение, что чем насыщеннее запах, тем эффективнее средство. На самом деле между запахом и моющей способностью нет никакой связи. Резкий запах чаще всего обусловлен добавлением ароматизаторов, которые не влияют ни на качество, ни на эффективность жидкости.
Миф пятый. Стекла нужно мыть только тогда, когда они явно грязные
Соль, сажа, пыль и масляные отложения на стеклах могут быть не сразу заметны, но при этом ухудшают видимость и создают опасные блики, особенно при низком солнце и в дождливую темную погоду. Поэтому лобовое стекло лучше мыть чаще, даже если загрязнения не бросаются в глаза - это помогает повысить безопасность.
Миф шестой. Дорогая жидкость всегда лучше
Цена не всегда говорит о качестве. Например, жидкость, продающаяся на автозаправке в розлив, существенно дешевле, чем упакованная в магазине, но при этом обладает отличным качеством. Кроме экономии денег, вы экономите и природу - ведь вам не придется покупать пластиковую канистру.
Миф седьмой. Жидкость для стеклоомывателя можно разбавлять водой
Хоть это и может показаться способом сэкономить, на деле разбавление снижает эффективность жидкости, а в случае зимнего средства - и его морозоустойчивость. Кроме того, разбавленная жидкость расходуется быстрее, а также увеличивается риск замерзания системы стеклоомывателя.