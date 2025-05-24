Михаил Кылварт: льготы по автоналогу – не добрая воля коалиции, а вынужденная мера

«Речь идет о попытках исправить собственные ошибки, причем в основном под давлением оппозиции и общества, учитывая приближающиеся выборы. В результате работы оппозиции Партия реформ и "Ээсти 200" оказались в безвыходной ситуации», - сказал Кылварт, комментируя обнародованное сегодня коалиционное соглашение.

Председатель центристов не увидел в соглашении конкретных предложений по восстановлению экономики: «Документ, на составление которого ушло более месяца, является общим, в нем отсутствуют идеи о том, как преодолеть продолжающийся несколько лет экономический застой».

Кылварт напомнил, что Центристская партия еще прошлым летом выявила возможные противоречия автоналога Конституции и в августе обратилась к канцлеру права, которая признала, что автоналог в его нынешнем виде не соответствует Конституции.