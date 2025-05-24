Михаил Кылварт: льготы по автоналогу – не добрая воля коалиции, а вынужденная мера

По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, партия реформ и «Ээсти 200» лишь пытаются представить свою новую коалицию как дружественную к людям и бизнесу, якобы решившую смягчить налоговую политику государства.
«Речь идет о попытках исправить собственные ошибки, причем в основном под давлением оппозиции и общества, учитывая приближающиеся выборы. В результате работы оппозиции Партия реформ и "Ээсти 200" оказались в безвыходной ситуации», - сказал Кылварт, комментируя обнародованное сегодня коалиционное соглашение.
Председатель центристов не увидел в соглашении конкретных предложений по восстановлению экономики: «Документ, на составление которого ушло более месяца, является общим, в нем отсутствуют идеи о том, как преодолеть продолжающийся несколько лет экономический застой».
Кылварт напомнил, что Центристская партия еще прошлым летом выявила возможные противоречия автоналога Конституции и в августе обратилась к канцлеру права, которая признала, что автоналог в его нынешнем виде не соответствует Конституции.
«Поскольку в новом коалиционном соглашении не обозначены исключения для пенсионеров, а описание налоговых льгот на микроавтобусы, необходимые многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями, крайне расплывчато, Центристская партия обещает продолжить борьбу», - заявил он, добавив, что партия хочет добиваться полной отмены автоналога.