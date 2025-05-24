ФОТО В маленькой швейцарской деревушке построили нечто особенное

Башня была создана в сотрудничестве культурного фонда Nova Fundaziun Origen с учеными Цюрихского технического университета ETH, а также спин-офф компанией Mesh и специалистами строительной компании Zindel United.

Несущая конструкция башни полностью изготовлена из бетонных деталей, напечатанных на 3D-принтере. Печать заняла пять месяцев на территории научного кампуса технического университета, после чего детали были транспортированы в Мулень. Заливка бетона осуществлялась с помощью роботов: один робот заливал бетонную смесь, а другой добавлял через каждые 20 сантиметров сетку из стальных колец.