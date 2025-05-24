ФОТО В маленькой швейцарской деревушке построили нечто особенное

На этой неделе в небольшом швейцарском горном поселке Мулень открыли маленькое архитектурное чудо - Tor Alva или самую высокую в мире напечатанную на 3D-принтере башню. 30-метровая бетонная башня, похожая на многослойный торт, была возведена на месте бывшей кузницы, чтобы помочь оживить угасающий населенный пункт, в котором проживает всего 11 человек.
Башня была создана в сотрудничестве культурного фонда Nova Fundaziun Origen с учеными Цюрихского технического университета ETH, а также спин-офф компанией Mesh и специалистами строительной компании Zindel United.