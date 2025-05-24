Министр внутренних дел: Ида-Вирумаа не нуждается в специальном представителе

«Если бы каждый министр ездил в Ида-Вирумаа хотя бы раз в квартал, то каждую неделю в этом регионе находился бы один из членов правительства, - отметил Таро. - Важно понимать настроения и их причины, реальные проблемы людей и возможные пути их решения. Иногда нужно честно сказать, что решения пока нет, или даже, что его невозможно найти из-за нехватки средств или политической целесообразности - внутренней или внешней».

В течение двух дней министр внутренних дел посетил пожарно-спасательные команды в Нарве и Нарва-Йыэсуу, отделение полиции в Нарве и пограничную заставу, учебный центр Академии внутренней безопасности и учебный класс по управлению границами в закрытом пешеходном погранпункте «Нарва-2», а также будущее координационное управление Европейского агентства по охране границ и побережья Frontex в Нарва-Йыэсуу. Он также встретился с руководителями полиции и погранохраны региона и Полиции безопасности (КаПо).