Каллас: новое правительство проведет реформы, которых ждали десять лет

Реформа здравоохранения: устойчивое предоставление медицинских и социальных услуг, основанное на потребностях и ориентированное на результат, проактивно реорганизующее модели работы и финансирования, опираясь на данные. Ориентированная на человека интеграция услуг здравоохранения и социального обеспечения, для обеспечения которой будут созданы целостные и современные информационные системы. В каждом регионе Эстонии должна быть гарантирована помощь семейного врача, которая в современной форме требует работы в команды и сотрудничества с врачами-специалистами.

«Осуществление записанного в договоре повысит конкурентоспособность эстонской экономики, обеспечит защищенность Эстонии, сохранит и продолжит инвестиции в лучшее в мире образование и построит в Эстонии устойчивую энергетическую систему. Мы принимаем эти решения сегодня не просто ради популярности, а для того, чтобы Эстония была сильной и через 10, 20 или 50 лет. Долгосрочные реформы не вызывают сразу же аплодисменты, но они создадут прочный и долговременный фундамент для развития Эстонии», - подчеркнула Каллас.

Твердым намерением «Ээсти 200» было разработать основательный коалиционный договор, состоящий из программ реформ, в составлении которого был бы задействован широкий круг экспертов.