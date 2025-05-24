Каллас: новое правительство проведет реформы, которых ждали десять лет

Собрание уполномоченных «Ээсти 200» утвердило коалиционный договор между «Ээсти 200» и Партией реформ, согласно которому правительство намерено осуществить долгосрочные реформы, которых партия требовала с момента своего основания.
Цель партии - привнести культурные изменения в эстонскую политику - также была достигнута, а в создании соглашения было задействовано более ста экспертов.
«Партия "Ээсти 200" была создана для того, чтобы политика в Эстонии смотрела вдаль, чтобы решения были продуманными, взвешенными и основанными на экспертных знаниях. Все это присутствует в сегодняшнем договоре - мы включили в него самое большое количество экспертов в данной области, мы приняли решения с долгосрочной перспективой: пенсионная система до 2070 года, долгосрочная перспектива энергетики до 2040 года, долгосрочная перспектива школьной сети до 2035 года, основы роста экономической конкурентоспособности, построение персонализированного государства, создание программы роста спорта и культуры с долгосрочной перспективой», - сказала председатель партии Кристина Каллас.
Коалиционное соглашение обеспечит Эстонии праволиберальное, решительное, инновационное и дальновидное правительство, способное к реформам.
Обеспечение устойчивости пенсионной системы: восстановление трехкомпонентной пенсионной системы, разрешение тем, кто покинул вторую ступень, присоединиться к ней через пять лет, расширение возможностей пенсионной системы за счет изучения возможности создания пенсии по недвижимости и создание долгосрочной пенсионной стратегии до 2070 года.
Повышение конкурентоспособности экономики: отмена налога на прибыль компаний, снижение бремени подоходного налога для физических лиц, создание квоты на квалифицированную рабочую силу, реформа профессионального образования, увеличение числа мест в докторантуре с 300 до 500, повышение гибкости законодательства о трудовых договорах, сокращение бюрократических проволочек путем введения предварительно заполненной отчетности и ускорения процесса планировок.
Долгосрочный план в сфере образования: реформа школьной сети до 2035 года, увеличение доли дифференцированного фонда в запрлатном фонде учителей с 20 до 24%, создание карьерной модели для учителей, отмена требования о пересдаче экзаменов после окончания основной школы и сохранение меры поддержки небольших сельских школ и после 2026 года. Также будут завершены переход на обучение на эстонском языке, реформы обязательств по обучению, профессионально-технического образования и реформы ИИ-скачка.
Развитие спорта и культуры как экономического сектора: налог на дистанционные азартные игры будет снижен до 4% к 2028 году, что принесет дополнительные деньги в сектор; дополнительные доходы от снижения налога будут инвестированы в строительство здания для проведения крупных мероприятий в Эстонии; будет создан фонд для привлечения частных средств в культуру и спорт, в который государство добавит 1/3 к пожертвованию компании; лучшие спортсмены получат возможность сделать двойную карьеру в университетах, а в каждой из четырех региональных государственных гимназий средних школ Эстонии будет создана спортивная специализация.
Долгосрочный план «Энергетика-2040»: принятие решений в области энергетики, которых ждали 10 лет, чтобы обеспечить надежное, доступное и чистое электричество. Увеличение мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников: аукцион на прибрежный ветер, финансовые инструменты для хранения энергии и морского ветра, создание возможностей для перехода на атомную энергетику.
Цифровой скачок к персонализированному государству: в качестве инновационного правительства развивать персонализированные государственные услуги, начать выплату пособий на проживание на основе данных; включить в государственное приложение государственные услуги документы, удостоверяющие личность; реализовать программу ИИ-скачка в школах и обеспечить использование эстонского языка в пяти основных языковых моделях.
Реформа здравоохранения: устойчивое предоставление медицинских и социальных услуг, основанное на потребностях и ориентированное на результат, проактивно реорганизующее модели работы и финансирования, опираясь на данные. Ориентированная на человека интеграция услуг здравоохранения и социального обеспечения, для обеспечения которой будут созданы целостные и современные информационные системы. В каждом регионе Эстонии должна быть гарантирована помощь семейного врача, которая в современной форме требует работы в команды и сотрудничества с врачами-специалистами.
«Осуществление записанного в договоре повысит конкурентоспособность эстонской экономики, обеспечит защищенность Эстонии, сохранит и продолжит инвестиции в лучшее в мире образование и построит в Эстонии устойчивую энергетическую систему. Мы принимаем эти решения сегодня не просто ради популярности, а для того, чтобы Эстония была сильной и через 10, 20 или 50 лет. Долгосрочные реформы не вызывают сразу же аплодисменты, но они создадут прочный и долговременный фундамент для развития Эстонии», - подчеркнула Каллас.
Твердым намерением «Ээсти 200» было разработать основательный коалиционный договор, состоящий из программ реформ, в составлении которого был бы задействован широкий круг экспертов.
«Политик - не самый умный человек в мире, и "Ээсти 200" пришла в политику еще и для того, чтобы привлечь в соответствующие сферы экспертов в своей области. Это обеспечит тщательность, анализ и надежность решений правительства, - пояснила Каллас. - Вместе с экспертами было составлено 50-страничное коалиционное соглашение, включающее конкретные действия и сроки».