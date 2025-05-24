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Что изменит коалиционное соглашение в вашем кошельке? Читайте подробности!

Перевод: Вера Копти
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Коалиционное соглашение, подписанное в субботу, влечет за собой ряд важных изменений: будет восстановлена единая система подоходного налога, начнутся меры по смягчению воздействия автоналога, а пенсионная система станет более гибкой.

Согласно соглашению, правительство восстанавливает единую систему подоходного налога, при которой необлагаемый минимум в семьсот евро будет действовать для всех. Отказываются от введения подоходного налога с первого евро и отменяют налог на прибыль для компаний. Ставка как подоходного, так и налога с оборота составит двадцать четыре процента.

Партия реформ в своем пояснении отметила, что единая система подоходного налога оставит, например, получающим две тысячи евро брутто ежегодно на руки на одну тысячу триста шестьдесят один евро больше, чем позволяла старая налоговая система.

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