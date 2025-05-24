Что изменит коалиционное соглашение в вашем кошельке? Читайте подробности!

Согласно соглашению, правительство восстанавливает единую систему подоходного налога, при которой необлагаемый минимум в семьсот евро будет действовать для всех. Отказываются от введения подоходного налога с первого евро и отменяют налог на прибыль для компаний. Ставка как подоходного, так и налога с оборота составит двадцать четыре процента.