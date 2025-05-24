Немецкий профсоюз полицейских требует более широкого привлечения ИИ после нападения в Гамбурге

«К сожалению, такие нападения никогда нельзя предотвратить на сто процентов», - заявил председатель профсоюза Андреас Роскопф.

Однако сейчас существует насущная необходимость в том, чтобы федеральная полиция могла проводить комплексные проверки на железнодорожных станциях, подчеркнул Роскопф.

Он выступил за использование технологии камер с поддержкой искусственного интеллекта, которая также включает в себя распознавание поведения, чтобы такие поведенческие аномалии можно было выявить заранее.