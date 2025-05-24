Немецкий профсоюз полицейских требует более широкого привлечения ИИ после нападения в Гамбурге

Председатель немецкого профсоюза полицейских GdP Андреас Роскопф призвал к технической поддержке правоохранителей с помощью искусственного интеллекта после пятничного нападения с ножом, в результате которого 18 человек получили ранения на центральном вокзале Гамбурга, пишет «Европейская правда» со ссылкой на dpa.
«К сожалению, такие нападения никогда нельзя предотвратить на сто процентов», - заявил председатель профсоюза Андреас Роскопф.
Однако сейчас существует насущная необходимость в том, чтобы федеральная полиция могла проводить комплексные проверки на железнодорожных станциях, подчеркнул Роскопф.
Он выступил за использование технологии камер с поддержкой искусственного интеллекта, которая также включает в себя распознавание поведения, чтобы такие поведенческие аномалии можно было выявить заранее.
Рано вечером в пятницу 18 человек получили ножевые ранения в результате нападения на переполненной платформе вокзала, четверо из них - в критическом состоянии.