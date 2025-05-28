ОЖИДАНИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ Новый советник мэра: важно не только выучить эстонский и быть молодцом

– Что же можно изменить, лишив значительную часть горожан права голоса и сведя городскую коммуникацию на русском до минимума?

– Я не уверен, что городскую коммуникацию на русском свели до минимума.

– Об этом громко рапортовали, когда сменилась власть. Закрывали газеты, городские телевизионные программы на русском…

– Насколько мне известно, все ключевые веб-страницы Таллинна, в отличие от многих других учреждений, по-прежнему переводятся на русский язык. Когда кому-то надо ходатайствовать о пособиях или о чем-то подобном, эту информацию можно получить по-русски. То же самое касается важных пресс-релизов и так далее.

Если говорить о газетах и телевидении, то я бы все-таки тут разделял стоившую налогоплательщикам 2 миллиона евро в год медиа-империю Михаила Кылварта и информирование горожан о жизни столицы.

– Ну, хорошо, «медиа-империю Кылварта» закрыли. Теперь вы видите из исследований, что что-то пошло не так? Что можно изменить?

– Изменить по-прежнему что-то можно. По крайней мере, хочется в это верить. В противном случае многим из нас вообще не стоило бы приходить на работу. Вы же тоже работаете в издании на русском языке.

– Это частное издание.

– Частное издание, на поддержку которого государство тоже выделяет сотни тысяч евро. Но вы же работаете для того, чтобы не просто информировать людей, но осмыслять какие-то процессы.