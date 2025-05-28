Skip to footer
Ср, 28.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Студия Postimees: зачем Таллинну советник по нацменьшинствам? Отвечает Иван Лаврентьев

Чем займется в Таллинне советник мэра по нацменьшинствам? Что с этим связано в городе? Какие цели поставлены?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии новый советник мэра Таллинна по вопросам взаимодействия с нацменьшинствами Иван Лаврентьев. Следите за беседой в 10:00!

  • Какой видит свою роль новый советник в вопросе крупных реформ: переименовании и реорганизации учреждений культуры, переводе школ на эстонский?
  • Нужен ли диалог с горожанами в уже решенных на политическом уровне вопросах? Не запоздалая ли это мера?
  • Что хотят изменить мэр и его советник по результатам исследований настроений в обществе?
  • Будет ли услышано мнение горожан в отношении строительства трамвайной линии до Штромки?
  • Какими результатами будет доволен новый советник?
Комментарии

Ключевые слова

Наверх