В реке найдена завернутая в одеяло туша свиньи без головы и в резиновых сапогах

В реке Даугаве в черте Риги, в пятницу, 23 мая, была найдена туша свиньи без головы. Животное было тщательно завернуто в толстое одеяло. Надо полагать, что животное попало в воду не случайно, сообщает передача Degpunktā.
Люди под Вантовым мостом заметили подозрительный объект, плывущий на поверхности воды. Издалека он походил на связанное тело человека, поэтому информация была передана сотрудникам управления безопасности на воде муниципальной полиции, которые отправились узнать, что это такое.
«В ходе обследования было констатировано: в воде оказалась туша мертвой свиньи, завернутая в похожую на спальный мешок ткань. Наши сотрудники доставили его на берег, прибыли и сотрудники Государственной полиции, а также коллеги из муниципальной полиции Риги, которые теперь выясняют обстоятельства происшедшего», - сообщила представитель муниципальной полиции Риги Иева Лукажа-Апалупа.
Возможно, это был чей-то не лишенный жестокости розыгрыш. Полиция приняла во внимание, как тщательно была упакована туша свиньи, к задним ногам которой были прикреплены резиновые сапоги, и как она напоминала тело человека.
Ниже можно посмотреть сюжет на латышском языке. Туша выглядит не слишком аппетитно, однако это не смущает голодных птиц.