В реке найдена завернутая в одеяло туша свиньи без головы и в резиновых сапогах

Люди под Вантовым мостом заметили подозрительный объект, плывущий на поверхности воды. Издалека он походил на связанное тело человека, поэтому информация была передана сотрудникам управления безопасности на воде муниципальной полиции, которые отправились узнать, что это такое.

«В ходе обследования было констатировано: в воде оказалась туша мертвой свиньи, завернутая в похожую на спальный мешок ткань. Наши сотрудники доставили его на берег, прибыли и сотрудники Государственной полиции, а также коллеги из муниципальной полиции Риги, которые теперь выясняют обстоятельства происшедшего», - сообщила представитель муниципальной полиции Риги Иева Лукажа-Апалупа.

Возможно, это был чей-то не лишенный жестокости розыгрыш. Полиция приняла во внимание, как тщательно была упакована туша свиньи, к задним ногам которой были прикреплены резиновые сапоги, и как она напоминала тело человека.