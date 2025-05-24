Напавшую с ножом в Гамбурге отправили в психиатрическую лечебницу

В полиции заявили, что у напавшей на людей на вокзале в Гамбурге есть «весьма конкретные признаки психического заболевания» и «нет политических мотивов». Ее поместят в психиатрическую лечебницу, сообщает со ссылкой на решение суда агентство AFP в субботу, 24 мая.
В результате нападения 39-летней женщины с ножом пострадали 18 человек. Четверо пострадавших находились в критическом состоянии, позднее их удалось стабилизировать, сообщили медики.
Полиция открыла информационный портал, куда свидетели могут прислать фото, видео и информацию о нападении. В правоохранительных органах утверждают, что нападение накануне было остановлено «очень быстрым вмешательством» двух прохожих и патруля.
В настоящее время нет никаких доказательств того, что в момент совершения преступления женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщили правоохранители.
Соболезнования от политиков
Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в телефонном разговоре с мэром Гамбурга Петером Ченчером (Peter Tschentscher) высказал слова поддержки пострадавшим и их семьям и близким. Как сообщил официальный представитель правительства Штефан Корнелиус (Stefan Korelius), Мерц проинформирован о ситуации на месте.
Глава правительства поблагодарил сотрудников экстренных служб за быструю помощь и предложил администрации Гамбурга поддержку федерального правительства. Новость из Гамбурга глубоко потрясла всех нас, написал в микроблоге X бывший мэр Гамбурга и экс-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), добавив, что его мысли с ранеными, их семьями и теми, кто сейчас борется за свою жизнь.
Он также выразил глубокую благодарность сотрудникам специальных служб. «Мы разделяем боль немецкого народа, которому я сегодня выражаю нашу солидарность», - написал на своей странице в X президент Франции Эмманюэль Макрон.