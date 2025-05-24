Напавшую с ножом в Гамбурге отправили в психиатрическую лечебницу

В результате нападения 39-летней женщины с ножом пострадали 18 человек. Четверо пострадавших находились в критическом состоянии, позднее их удалось стабилизировать, сообщили медики.

Полиция открыла информационный портал, куда свидетели могут прислать фото, видео и информацию о нападении. В правоохранительных органах утверждают, что нападение накануне было остановлено «очень быстрым вмешательством» двух прохожих и патруля.

В настоящее время нет никаких доказательств того, что в момент совершения преступления женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщили правоохранители.

Соболезнования от политиков

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в телефонном разговоре с мэром Гамбурга Петером Ченчером (Peter Tschentscher) высказал слова поддержки пострадавшим и их семьям и близким. Как сообщил официальный представитель правительства Штефан Корнелиус (Stefan Korelius), Мерц проинформирован о ситуации на месте.

Глава правительства поблагодарил сотрудников экстренных служб за быструю помощь и предложил администрации Гамбурга поддержку федерального правительства. Новость из Гамбурга глубоко потрясла всех нас, написал в микроблоге X бывший мэр Гамбурга и экс-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), добавив, что его мысли с ранеными, их семьями и теми, кто сейчас борется за свою жизнь.