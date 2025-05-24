«Переход близких к Партии реформ бывших высокопоставленных государственных чиновников и военнослужащих в одаренные миллионами евро подставные предприятия оборонной промышленности не только не укрепляет оборону Эстонии, но, напротив, сосредотачивает ограниченный ресурс в руках очень узкой группы людей с весьма незначительными результатами», - заявило собрание.

По мнению EKRE, всю эту неэффективность и провалы пытаются прикрыть примитивной пропагандой, а любого, кто критикует коррупцию, неуклюжесть или безответственность либерального режима, партия, чей бывший премьер-министр вела семейный бизнес с Россией, требуя от всех остальных соблюдения санкций, клеймит как прихвостня Кремля.

«От народа, обнищавшего от лжи и глупой политики, пытаются добиться поддержки правительства с помощью бредовыми лозунгов о том, как Россия будет поставлена на колени и расчленена. Хуже всего то, что подобная риторика - не просто манипуляция народом, но и само правительство поверило в нее. Меры, принятые против российского теневого флота, показывают, что те, кто отвечает за нашу безопасность, потеряли связь с реальностью. В ситуации, когда ни одна другая страна, находящаяся под санкциями, более крупная и мощная в военном отношении, чем наша, не вступила в прямую военную конфронтацию с Россией из-за этих судов, правительство Эстонии приняло решение уполномочить Силы обороны и погранохрану применить силу в международных водах», - отметила EKRE.