По мнению собрания уполномоченных Консервативной народной партии (EKRE), Партия реформ и ее политические сателлиты наряду со сферами демократии, экономики, демографии, региональной политики, образования, бюджета и иммиграции провалились также в обеспечении безопасности народа и государства и в результате Эстонии угрожает национальная катастрофа.
Лозунг «В надежных руках» на сегодняшний день звучит таким же гротескным издевательством, как и обещание, что налоги не вырастут, заявило собрание уполномоченных EKRE.
Собрание уполномоченных EKRE подчеркнуло, что безопасность - не война, а предупреждение войны, и именно она обеспечивает сохранность эстонских народа, языка и культуры сквозь времена, как того требует конституция.
«Действия правительства Партии реформ последовательно приближают к нам военную угрозу. В то же время, больше невозможно скрывать словами о повышении оборонных затрат и то, что нынешнее правительство не справляется с повышением обороноспособности в ускоренном темпе. На прошлой неделе мы увидели, что государство даже за большие деньги не может заставить работать систему оповещения населения. За этим последовала провалившаяся операция на море, в ходе которой безуспешно пытались остановить судно российского теневого флота», - отметило собрание уполномоченных EKRE.
«Общественные дебаты о том, сколько боеприпасов заказало государство и когда они могут поступить на склады, не оставляют сомнений в том, что нам не хватает элементарных запасов боеприпасов на случай серьезного конфликта. Строительство последнего участка пограничной ограды на контрольной линии началость пять лет назад, когда EKRE была в правительстве. Решение о последнем крупном объекте гособороны - противокорабельных ракетах - также было принято правительством при участии EKRE», - заявила EKRE.
По мнению EKRE, огромные суммы денег были направлены в так называемую оборонную промышленность, которая стала еще одним коррупционным проектом Партии реформ.
«Переход близких к Партии реформ бывших высокопоставленных государственных чиновников и военнослужащих в одаренные миллионами евро подставные предприятия оборонной промышленности не только не укрепляет оборону Эстонии, но, напротив, сосредотачивает ограниченный ресурс в руках очень узкой группы людей с весьма незначительными результатами», - заявило собрание.
По мнению EKRE, всю эту неэффективность и провалы пытаются прикрыть примитивной пропагандой, а любого, кто критикует коррупцию, неуклюжесть или безответственность либерального режима, партия, чей бывший премьер-министр вела семейный бизнес с Россией, требуя от всех остальных соблюдения санкций, клеймит как прихвостня Кремля.
«От народа, обнищавшего от лжи и глупой политики, пытаются добиться поддержки правительства с помощью бредовыми лозунгов о том, как Россия будет поставлена на колени и расчленена. Хуже всего то, что подобная риторика - не просто манипуляция народом, но и само правительство поверило в нее. Меры, принятые против российского теневого флота, показывают, что те, кто отвечает за нашу безопасность, потеряли связь с реальностью. В ситуации, когда ни одна другая страна, находящаяся под санкциями, более крупная и мощная в военном отношении, чем наша, не вступила в прямую военную конфронтацию с Россией из-за этих судов, правительство Эстонии приняло решение уполномочить Силы обороны и погранохрану применить силу в международных водах», - отметила EKRE.
«Наше отличие от Великобритании, Франции, Германии или Швеции заключается в том, что у нас нет боеспособного военно-морского флота или военно-воздушных сил. А у них есть! И еще одно наше отличие от этих стран в том, что мы имеем общую границу с Россией. А у них ее нет! Решение взять курс на конфликт с Россией в данной ситуации однозначно свидетельствует о том, что наше правительство само хочет развязать войну, и его не волнует, будет ли она происходить на нашей территории. В то же время, как мы убедились на прошлой неделе, мы совершенно не способны вести такую борьбу», - заявило собрание уполномоченных.
«Если Партия реформ в интересах глобалистской партии войны втянет Эстонию в войну с Россией, это будет иметь катастрофические последствия для Эстонии. Нет никаких указаний на то, что нынешнее правительство или высший состав службы безопасности осознают свою ответственность за жизнь эстонского народа и выживание эстонского государства. Неспособность гарантировать безопасность неприемлема. Нежелание сделать это преступно. По мнению собрания уполномоченных EKRE, Партия реформ продемонстрировала как неспособность, так и нежелание гарантировать безопасность Эстонии. Следовательно, у власти находится совершенно непригодное правительство, которое должно быть немедленно заменено. Эстонии необходимо правительство национального единства, которое действительно обеспечит безопасность нашей страны и ее народа», - заявило собрание уполномоченных и добавило, что партия EKRE готова взять на себя ответственность.