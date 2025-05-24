ФОТО Обмен «1000 на 1000»: что известно о вернувшихся в Украину 307 военнопленных?

В субботу, 24 мая, между Украиной и Россией состоялся еще один обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой Киевом и Москвой на переговорах в Стамбуле. Что известно о вернувшихся в Украину 307 военнопленных?
Это уже второй этап самого масштабного обмена пленными за время войны, который продлится несколько дней, пишет Би-би-си.
Об обмене сообщило российское Министерство обороны и президент Украины Владимир Зеленский.
«Еще 307 украинских защитников вернулись домой», - написал Зеленский.
В рамках первого обмена в Украину вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.
На этот раз, как сообщается, стороны получили по 307 человек - и это военные.
Среди них военные ВСУ, в том числе из десантно-штурмовых и беспилотных войск, а также военно-морских сил, ТРО (Сил территориальной обороны), а также пограничники и нацгвардейцы.
Эти военные воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Некоторые из них, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, были в плену с 2022 года.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными заявили, что из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.
Среди тех, кого обменяли, уточнили в штабе, в Украину вернули 27 защитников Мариуполя.
«Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения», - написал Зеленский.
Ожидается, что в воскресенье стороны обменяются остальными пленными.
«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», - заявило российское Минобороны.
Это уже 66-й обмен военнопленными за время войны. По их результатам в Украину удалось вернуть 5454 человека.
Переговоры в Стамбуле
«Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции», - написал Владимир Зеленский о готовящемся обмене в четверг, 22 мая.
16 мая украинская и российская делегации встретились и впервые с 2022 года провели прямые переговоры в Стамбуле. Разговор длился около двух часов.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров.
Телеканал CNN писал, что вопрос обмена подняла турецкая сторона, когда переговоры начали заходить в тупик.
По итогам Умеров рассказал о договоренности по обмену пленными в формате «1000 на 1000». Впоследствии эту информацию подтвердили и в России.
Стороны также говорили о возможности встречи президентов Зеленского и Путина. Однако перспективы здесь пока неясны.
О желании провести у себя второй раунд прямых переговоров России и Украины заявил Ватикан. Это подтвердил новоизбранный папа римский Лев XIV, лично встретившийся с Владимиром Зеленским.
Среди других возможных площадок - Швейцария и снова Турция.