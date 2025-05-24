ФОТО Обмен «1000 на 1000»: что известно о вернувшихся в Украину 307 военнопленных?

Это уже второй этап самого масштабного обмена пленными за время войны, который продлится несколько дней, пишет Би-би-си.

Об обмене сообщило российское Министерство обороны и президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще 307 украинских защитников вернулись домой», - написал Зеленский.

Украинский военный с флагом Фото: Координационный штаб

В рамках первого обмена в Украину вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

На этот раз, как сообщается, стороны получили по 307 человек - и это военные.

Среди них военные ВСУ, в том числе из десантно-штурмовых и беспилотных войск, а также военно-морских сил, ТРО (Сил территориальной обороны), а также пограничники и нацгвардейцы.

Эти военные воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Некоторые из них, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, были в плену с 2022 года.

Возвращенные украинские военные Фото: Координационный штаб

В Координационном штабе по обращению с военнопленными заявили, что из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

Среди тех, кого обменяли, уточнили в штабе, в Украину вернули 27 защитников Мариуполя.

«Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения», - написал Зеленский.

Ожидается, что в воскресенье стороны обменяются остальными пленными.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», - заявило российское Минобороны.

Это уже 66-й обмен военнопленными за время войны. По их результатам в Украину удалось вернуть 5454 человека.

Возвращенные украинские военные Фото: Координационный штаб

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