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ФОТО Обмен «1000 на 1000»: что известно о вернувшихся в Украину 307 военнопленных?

BBC
Украинский военный.

В субботу, 24 мая, между Украиной и Россией состоялся еще один обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой Киевом и Москвой на переговорах в Стамбуле. Что известно о вернувшихся в Украину 307 военнопленных? 

Это уже второй этап самого масштабного обмена пленными за время войны, который продлится несколько дней, пишет Би-би-си.

Об обмене сообщило российское Министерство обороны и президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще 307 украинских защитников вернулись домой», - написал Зеленский.

Украинский военный с флагом

В рамках первого обмена в Украину вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

На этот раз, как сообщается, стороны получили по 307 человек - и это военные.

Среди них военные ВСУ, в том числе из десантно-штурмовых и беспилотных войск, а также военно-морских сил, ТРО (Сил территориальной обороны), а также пограничники и нацгвардейцы.

Эти военные воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Некоторые из них, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, были в плену с 2022 года.

Возвращенные украинские военные

 

В Координационном штабе по обращению с военнопленными заявили, что из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

Среди тех, кого обменяли, уточнили в штабе, в Украину вернули 27 защитников Мариуполя.

«Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения», - написал Зеленский.

Ожидается, что в воскресенье стороны обменяются остальными пленными.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», - заявило российское Минобороны.

Это уже 66-й обмен военнопленными за время войны. По их результатам в Украину удалось вернуть 5454 человека.

Возвращенные украинские военные

Переговоры в Стамбуле

«Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции», - написал Владимир Зеленский о готовящемся обмене в четверг, 22 мая.

16 мая украинская и российская делегации встретились и впервые с 2022 года провели прямые переговоры в Стамбуле. Разговор длился около двух часов.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров.

Телеканал CNN писал, что вопрос обмена подняла турецкая сторона, когда переговоры начали заходить в тупик.

307 военных, которых вернули в Украину в рамках обмена 24 мая

По итогам Умеров рассказал о договоренности по обмену пленными в формате «1000 на 1000». Впоследствии эту информацию подтвердили и в России.

Стороны также говорили о возможности встречи президентов Зеленского и Путина. Однако перспективы здесь пока неясны.

О желании провести у себя второй раунд прямых переговоров России и Украины заявил Ватикан. Это подтвердил новоизбранный папа римский Лев XIV, лично встретившийся с Владимиром Зеленским.

Среди других возможных площадок - Швейцария и снова Турция.

BBC

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