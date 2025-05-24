ИНТЕРВЬЮ Певкур: Эстонии срочно нужно 500 новых профессиональных военных и обучение работе с дронами в школах

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил после утверждения коалиционного соглашения, что в школах планируется ввести обучение работе с дронами, а уже этой осенью в Академии Сил обороны ожидается на десятки курсантов больше, чем раньше, чтобы удовлетворить растущие потребности в области национальной обороны.
- В коалиционном соглашении вопросам государственной обороны уделено немало внимания. Планируется ввести обучение работе с дронами в школах. Что это собой представляет, насколько это дорого и означает ли это, что обучение работе с дронами появится во всех школах Эстонии?