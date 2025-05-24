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ИНТЕРВЬЮ Певкур: Эстонии срочно нужно 500 новых профессиональных военных и обучение работе с дронами в школах

Перевод: Валерия Ермакова
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Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил после утверждения коалиционного соглашения, что в школах планируется ввести обучение работе с дронами, а уже этой осенью в Академии Сил обороны ожидается на десятки курсантов больше, чем раньше, чтобы удовлетворить растущие потребности в области национальной обороны.

- В коалиционном соглашении вопросам государственной обороны уделено немало внимания. Планируется ввести обучение работе с дронами в школах. Что это собой представляет, насколько это дорого и означает ли это, что обучение работе с дронами появится во всех школах Эстонии?

Нет, основной акцент должен быть сделан на том, чтобы молодежь, приходящая на срочную службу, уже имела базовую подготовку: понимала, как использовать дрон, знала, что это такое, и не боялась его.

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