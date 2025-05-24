Электропоезда между Таллинном и Тарту не появятся еще очень долго

Изначально компания AS Eesti Raudtee планировала завершить электрификацию железной дороги к концу прошлого года. Это позволило бы новым электропоездам уже в Год культурной столицы курсировать между Таллинном и Тарту. Все участники проекта рассчитывали именно на этот срок. Однако поезда так и не появились.