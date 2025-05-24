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Электропоезда между Таллинном и Тарту не появятся еще очень долго

Перевод: Валерия Ермакова
Дизельные поезда Elron будут возить пассажиров еще полтора года - согласно новому плану, электропоезда появятся только в конце следующего года.

Сегодня входящие в правительство партии - Партия реформ и «Ээсти 200» - подписали новое коалиционное соглашение. В нем упомянуто и несколько пунктов, касающихся Тарту. Например, сохранение авиасообщения между Тарту и Хельсинки, а также продолжение строительства четырехполосного шоссе Таллинн-Тарту - это положительные моменты. Однако хорошего и быстрого железнодорожного сообщения пока не предвидится.

Изначально компания AS Eesti Raudtee планировала завершить электрификацию железной дороги к концу прошлого года. Это позволило бы новым электропоездам уже в Год культурной столицы курсировать между Таллинном и Тарту. Все участники проекта рассчитывали именно на этот срок. Однако поезда так и не появились.

Следующим сроком называли начало текущего года, затем - весну. Но новых скоростных электропоездов по-прежнему нет.

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