Электропоезда между Таллинном и Тарту не появятся еще очень долго

Сегодня входящие в правительство партии - Партия реформ и «Ээсти 200» - подписали новое коалиционное соглашение. В нем упомянуто и несколько пунктов, касающихся Тарту. Например, сохранение авиасообщения между Тарту и Хельсинки, а также продолжение строительства четырехполосного шоссе Таллинн-Тарту - это положительные моменты. Однако хорошего и быстрого железнодорожного сообщения пока не предвидится.
Изначально компания AS Eesti Raudtee планировала завершить электрификацию железной дороги к концу прошлого года. Это позволило бы новым электропоездам уже в Год культурной столицы курсировать между Таллинном и Тарту. Все участники проекта рассчитывали именно на этот срок. Однако поезда так и не появились.