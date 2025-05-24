Фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность» получил главный приз Каннского кинофестиваля

Гран-при, вторую по значимости награду Каннского фестиваля, получила картина «Сентиментальная ценность» датского режиссера Йоакима Триера.

Приз за лучшую режиссуру получил бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо за фильм «Секретный агент». Награду за лучший сценарий получили Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн за французско-бельгийский фильм «Молодые матери».

Лучшим актером стал бразилец Вагнер Моура за исполнение главной роли в фильме «Секретный агент» Фильо. Награды за лучшую женскую роль удостоили актрису Надя Меллити за фильм «Младшая сестра» («Младшая Дерньер») режиссера Афсии Ерзи.

Приз жюри присудили картинам «Сират» французского режиссера Оливера Лаше и «Звук падения» немецкого режиссера Маши Шилински.

Всего в основном конкурсе Каннского фестиваля в 2025 году году участвовали 22 картины.