Новая энергия: в ЕС все больше нефти из Казахстана

Казахстан занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в ЕС по итогам 2024 года, следует из данных Евростата. Его доля составила 11,5%. На полшага впереди - Норвегия (12,1%), а лидером стали США (15,4%).
В структуре германского импорта доля Казахстана оказалась даже выше, чем в среднем по ЕС, - 13,5%, подсчитала DW на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). В 2025 году она может стать еще заметнее.
Ранее крупнейшим поставщиком нефти в ЕС с большим отрывом была Россия, но после начала войны в Украине и введения санкций ее доля сократилась практически до нуля. Это и открыло дорогу новым поставщикам, в том числе Казахстану.
Казахстан может увеличить поставки в Германию по трубопроводу «Дружба»
В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что компания «КазМунайГаз» договаривается о поставках в 2025 году до 2,2 млн тонн нефти с Карачаганакского месторождения на нефтеперерабатывающий завод PCK в германском Шведте по трубопроводу «Дружба». Предприятие перешло на казахстанскую нефть с российской (они похожи по характеристикам) после прекращения поставок из России.
2,2 млн тонн - существенное увеличение по сравнению с 2024 годом, в котором поставки составили немногим менее 1,5 млн тонн. В 2023 году, когда PCK начал получать казахстанскую нефть, они не дотянули до 1 млн. По словам Аккенженова, германские партнеры потенциально заинтересованы в расширении поставок до 2,5 млн тонн в год. Впрочем, окончательных договоренностей пока нет.
Германская сторона переговоры не комментирует. Однако в конце прошлого года тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на бизнес-форуме в Астане, не только поблагодарил Казахстан за поставки нефти в Шведт, но также пообещал сделать все возможное для расширения сотрудничества.
«Визит канцлера подчеркнул важную роль, которую Казахстан играет в диверсификации импорта сырья, транспортных маршрутов, а также в энергетическом переходе, - говорят в Восточном комитете германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA). - Казахстан привлекает инвесторов из Германии. Одним из актуальных примеров являются инвестиции компании Rhenus Logistics в портовый терминал в Актау».
«Мы видим по данным статистики, что в апреле поставки по "Дружбе" составили 160 тысяч тонн - почти на 7% больше, чем в марте, - комментирует руководитель ассоциации «Нефтегазовый совет Казахстана» (Petrocouncil) Асылбек Джакиев. - Тенденция - к регулярному росту. Дополнительные объемы у Казахстана есть. Скорее всего, это будет сырье с месторождения Карачаганак или с Тенгиза, где после расширения мощностей производство выросло до 12 млн т в год».
Как Германии диверсифицирует поставки нефти после разрыва с Россией
До начала войны в Украине основным поставщиком нефти в Германию была Россия. В последние десять лет ее доля в общем объеме импорта превышала 30%, иногда достигая 35%, следует из данных Destatis. В 2022 году доля России снизилась до 26%, а затем - практически до нуля.
Российские поставки в основном заместили четыре страны. Норвегия увеличила экспорт в Германию с 5,9 до 15,3 млн тонн, то есть на 9,4 млн. США - на 6,6 млн тонн, с 7,7 до 14,3 млн. Казахстан нарастил объем на 3,1 млн тонн - с 7,5 до 10,6 млн. Великобритания увеличила экспорт на 2,3 млн тонн - с 5,9 до 8,2 млн. Таким образом, поставки по «Дружбе» в Шведт - это лишь небольшая часть казахстанской нефти, которую получает Германия. Основной объем идет другим маршрутом.
Уже почти 25 лет около 80% экспорта нефти из Казахстана обеспечивает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - трансграничный трубопровод, акционерами которого являются компании из России, Казахстана, ЕС, Великобритании и США. Трубопровод начинается на западе Казахстана и ведет к российскому порту Новороссийск. Оттуда нефть доставляется танкерами в том числе европейским потребителям - даже сейчас, несмотря на санкции.
Один из ключевых пунктов разгрузки - порт Триест на северо-востоке Италии. Часть нефти остается в Италии, часть поступает по Трансальпийскому трубопроводу (TAL) на нефтеперерабатывающие заводы в Австрии, Чехии и Германии. Конкретные объемы не раскрываются. Согласно официальному сайту TAL, трубопровод обеспечивает потребности юга Германии (Бавария и Баден-Вюртемберг) на 100%, потребности всей Австрии - на 90%, Чехии - на 50%.
По данным OA, торговый оборот между Казахстаном и Баварией в 2024 году достиг 4,7 млрд евро, что составляет почти половину от общего объема торговли между Казахстаном и Германией. Половина баварского импорта нефти обеспечивается нефтью казахстанского происхождения.
Война открыла казахстанской нефти возможности - и создала риски
Война открыла для Казахстана новые возможности на рынке ЕС - и в то же время дестабилизирует поставки, отмечает эксперт Джеймстаунского фонда Джон Дейли. Так, в феврале удары украинских дронов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума временно сократили пропускную способность системы на 30%. Атакам подвергается и «Дружба».
Эти риски побуждают Казахстан искать альтернативные маршруты. Один из них - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или «Срединный коридор». На встрече с Олафом Шольцем в конце 2024 года Касым-Жомарт Токаев просил оказать содействие в интеграции «Срединного коридора» в строящуюся Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). В начале прошлого года европейские партнеры согласовали инвестиции в TEN-T в размере 10 млрд евро.
Поставки по уже существующему альтернативному маршруту - трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан» - связаны с высокими издержками. По данным агентства Argus, в 2023 году экспорт казахстанской нефти по маршруту «Дружба» обходился в 29 долларов за 1 тонн, по «Баку-Тбилиси-Джейхан» - в 112-124 долларов.
Головоломка для правительства Казахстана
Еще одна проблема, связанная с войной - пусть и не напрямую, - состоит в том, что Казахстан испытывает сильное давление со стороны картеля ОПЕК+, в который он входит. На фоне перекройки глобального рынка, вызванного войной, организация ввела ограничения на добычу, стремясь удержать цены на высоком уровне. Однако Астана эти ограничения регулярно превышает.
«Казахстан добывает значительно больше, чем оговорено соглашением, и, судя по всему, останавливаться не планирует, - замечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич. - Из данных министерства энергетики следует, что суточная добыча нефти в мае, скорее всего, составит около 1,75 млн баррелей. Таким образом, потолок, согласованный на май, будет превышен примерно на 0,3 млн в день».
Параллельно с этим Астана начала добиваться пересмотра соглашений с международными партнерами, в том числе европейскими, которые участвуют в разработке казахстанских месторождений. Согласно недавнему расследованию ICIJ, 98% доходов от месторождения Кашаган - крупнейшего шельфового нефтяного проекта в Каспийском море и самого прибыльного нефтяного проекта Казахстана - достаются европейским компаниям. Астана хочет это изменить через суд, узнали расследователи ICIJ.
«Стремясь получить максимальный доход, Казахстан должен найти способ задобрить ОПЕК+, сохранить хорошие отношения с Россией, а также западными энергетическими гигантами и при этом свести к минимуму риск поставок в условиях войны, - заключает Джон Дейли из Джеймстаунского фонда. - Урегулирование этих противоречий - дипломатическая и экономическая головоломка, которая будет отнимать все больше времени и ресурсов у правительства».