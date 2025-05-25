Новая энергия: в ЕС все больше нефти из Казахстана

В структуре германского импорта доля Казахстана оказалась даже выше, чем в среднем по ЕС, - 13,5%, подсчитала DW на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). В 2025 году она может стать еще заметнее.

Ранее крупнейшим поставщиком нефти в ЕС с большим отрывом была Россия, но после начала войны в Украине и введения санкций ее доля сократилась практически до нуля. Это и открыло дорогу новым поставщикам, в том числе Казахстану.

Казахстан может увеличить поставки в Германию по трубопроводу «Дружба»

В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что компания «КазМунайГаз» договаривается о поставках в 2025 году до 2,2 млн тонн нефти с Карачаганакского месторождения на нефтеперерабатывающий завод PCK в германском Шведте по трубопроводу «Дружба». Предприятие перешло на казахстанскую нефть с российской (они похожи по характеристикам) после прекращения поставок из России.

2,2 млн тонн - существенное увеличение по сравнению с 2024 годом, в котором поставки составили немногим менее 1,5 млн тонн. В 2023 году, когда PCK начал получать казахстанскую нефть, они не дотянули до 1 млн. По словам Аккенженова, германские партнеры потенциально заинтересованы в расширении поставок до 2,5 млн тонн в год. Впрочем, окончательных договоренностей пока нет.