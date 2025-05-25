Сегодня, 25 мая, Спасательный департамент отмечает день рождения. 33 года назад были объединены пожарная служба, Спасательный департамент, отвечавший за гражданскую защиту, и служба водно-спасательных работ.
Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос отмечает, что департамент вернулся к своим истокам, однако для успешного выполнения задач необходимы четкий мандат, ясная ответственность и соответствующие ресурсы.
«На этой неделе правительство сделало важный шаг в развитии системы гражданской защиты в Эстонии и направило в Рийгикогу на рассмотрение и принятие проект закона о чрезвычайных ситуациях. С его принятием Спасательный департамент получит целый ряд новых задач и большую ответственность», - говорит Клаос.
По его словам, этот закон - не просто документ, а практический инструмент, который обеспечивает сотрудничество между разными учреждениями, ясность ролей и ответственность.
«Мы с большой честью приняли на себя ведущую роль в сфере гражданской защиты и уже некоторое время продвигаем необходимые изменения, следуя примеру других стран. Но если Рийгикогу примет Закон о чрезвычайных ситуациях, эти задачи официально будут переданы Спасательному департаменту. Мы этого ждали и готовы взять на себя ответственность», - сказал он.
Как отметил Клаос, проведенное на прошлой неделе в рамках учений Сил обороны Эстонии «Ёж» тестирование системы оповещения об угрозах ясно показало требующие доработки направления, которыми Спасательный департамент должен заняться совместно с надежными партнерами.
«Также другие направления гражданской защиты, такие как укрытие, массовая эвакуация, развитие кризисных навыков местных самоуправлений и жителей, нуждаются в четком координаторе и ответственном исполнителе. При этом мы по-прежнему несем ответственность за спасательные работы и работы по разминированию, превенцию и надзор за безопасностью. Уступок быть не должно нигде».
«Мы сделаем все возможное, чтобы Эстония была готова даже к самым серьезным кризисам. Важно, чтобы развитие гражданской защиты не происходило за счет человеческих жизней, нашей повседневной готовности и культуры безопасности, - отметил Клаос. - Сотрудники спасательной службы - трудолюбивые и выносливые люди, но для выполнения дополнительных задач их должно быть больше, и их вклад должен отражаться и в доходе».
Также, по его словам, необходимо устойчивое финансирование как для поддержания текущих возможностей гражданской защиты, так и для разработки новых решений
«Огромная благодарность всем сотрудникам и добровольцам Спасательного департамента за их труд и преданность! Благодарим также всех партнеров и сообщества, которые нам доверяют и поддерживают нас. Вместе мы строим безопасную Эстонию», - подчеркнул Клаос.