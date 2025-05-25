Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос отмечает, что департамент вернулся к своим истокам, однако для успешного выполнения задач необходимы четкий мандат, ясная ответственность и соответствующие ресурсы.

«На этой неделе правительство сделало важный шаг в развитии системы гражданской защиты в Эстонии и направило в Рийгикогу на рассмотрение и принятие проект закона о чрезвычайных ситуациях. С его принятием Спасательный департамент получит целый ряд новых задач и большую ответственность», - говорит Клаос.

По его словам, этот закон - не просто документ, а практический инструмент, который обеспечивает сотрудничество между разными учреждениями, ясность ролей и ответственность.

«Мы с большой честью приняли на себя ведущую роль в сфере гражданской защиты и уже некоторое время продвигаем необходимые изменения, следуя примеру других стран. Но если Рийгикогу примет Закон о чрезвычайных ситуациях, эти задачи официально будут переданы Спасательному департаменту. Мы этого ждали и готовы взять на себя ответственность», - сказал он.

Как отметил Клаос, проведенное на прошлой неделе в рамках учений Сил обороны Эстонии «Ёж» тестирование системы оповещения об угрозах ясно показало требующие доработки направления, которыми Спасательный департамент должен заняться совместно с надежными партнерами.