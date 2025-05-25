Что пожирает продовольственную систему Европы?

За последние годы цены на продовольствие в Евросоюзе резко выросли. В марте 2023 года продовольственная инфляция достигла рекордного уровня в 15 процентов. В Германии потребители платят сейчас за продукты почти на 30 процентов больше, чем в 2021 году, хотя энергетические и производственные затраты снизились, пишет Rus.TVNET.
Нынешние искусственно заниженные цены стали возможны благодаря чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, плохому обращению с животными, нестабильному труду мигрантов, постоянному финансовому давлению на фермеров. У многих фермеров ЕС огромные долги и растут затраты на производственные материалы, поэтому стоит ли удивляться, что среди них лишь менее 12% моложе 40 лет.