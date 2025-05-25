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Что пожирает продовольственную систему Европы?

Польские фермеры протестуют на границе с Украиной.

​За последние годы цены на продовольствие в Евросоюзе резко выросли. В марте 2023 года продовольственная инфляция достигла рекордного уровня в 15 процентов. В Германии потребители платят сейчас за продукты почти на 30 процентов больше, чем в 2021 году, хотя энергетические и производственные затраты снизились, пишет Rus.TVNET.

Нынешние искусственно заниженные цены стали возможны благодаря чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, плохому обращению с животными, нестабильному труду мигрантов, постоянному финансовому давлению на фермеров. У многих фермеров ЕС огромные долги и растут затраты на производственные материалы, поэтому стоит ли удивляться, что среди них лишь менее 12% моложе 40 лет.

Починить сломавшуюся цепочку производства и сбыта продовольствия в Европе нельзя одними лишь косметическими изменениями. Цены должны устанавливаться снизу вверх, а для этого нужно провести четыре ключевые реформы. В частности, молочные фермеры зачастую поставляют свою продукцию, вообще не зная цену: подобная система была бы немыслима

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