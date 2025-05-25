Что пожирает продовольственную систему Европы?

​За последние годы цены на продовольствие в Евросоюзе резко выросли. В марте 2023 года продовольственная инфляция достигла рекордного уровня в 15 процентов. В Германии потребители платят сейчас за продукты почти на 30 процентов больше, чем в 2021 году, хотя энергетические и производственные затраты снизились, пишет Rus.TVNET.