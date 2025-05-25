Трамп: США больше не будут насаждать демократию силой

Президент США Дональд Трамп пообещал переориентировать американские вооруженные силы на защиту границ собственной страны, а не распространение демократии в мире «под дулом пистолета», пишет DW.
«Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооруженных сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения», - сказал он, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) в субботу, 24 мая.
В своей речи Трамп пожаловался, что его предшественники занимались «всевозможными социальным проектами» в армии, «одновременно оставив границы без защиты и истощив арсеналы ради участия в чужих войнах».
«Но при администрации Трампа эти дни прошли. Мы избавляемся от отвлекающих факторов и сосредотачиваем наши вооруженные силы на их основной миссии: сокрушении противников Америки, уничтожении врагов Америки и защите нашего великого американского флага», - сказал он.
Задача армии США - устранять любую угрозу для Америки
«Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любом месте и в любое время», - подчеркнул Трамп.
При этом он признал, что американская армия нуждается в адаптации к современным военным реалиям, а потому перенимает опыт российско-украинской войны.
«Вещи меняются очень быстро. К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы это изучаем. И это ужасно - изучать такое, но мы наблюдаем различные формы ведения войны. Мы видим, как дроны спускаются под углом, с невероятной скоростью и точностью - мы никогда раньше ничего подобного не видели. Никогда. И мы учимся на этом», - сказал Трамп.