Трамп: США больше не будут насаждать демократию силой

«Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооруженных сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения», - сказал он, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) в субботу, 24 мая.

В своей речи Трамп пожаловался, что его предшественники занимались «всевозможными социальным проектами» в армии, «одновременно оставив границы без защиты и истощив арсеналы ради участия в чужих войнах».

«Но при администрации Трампа эти дни прошли. Мы избавляемся от отвлекающих факторов и сосредотачиваем наши вооруженные силы на их основной миссии: сокрушении противников Америки, уничтожении врагов Америки и защите нашего великого американского флага», - сказал он.

Задача армии США - устранять любую угрозу для Америки

«Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любом месте и в любое время», - подчеркнул Трамп.

При этом он признал, что американская армия нуждается в адаптации к современным военным реалиям, а потому перенимает опыт российско-украинской войны.