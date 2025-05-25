Райнер Сакс Разведка США считает, что Путин не отказывается от намерения подчинить всю Украину

США считают, что для Кремля сейчас не важно, насколько медленно продвигаются их войска. Москва делает ставку на то, что Украина сдастся под давлением нехватки ресурсов и морального истощения общества. Россия активно работает в информационном пространстве, чтобы закрепить за собой образ военного превосходства и неисчерпаемых ресурсов. Также Москва учитывает нерешительность и внутренние разногласия среди западных союзников Украины.

В последние дни украинские официальные лица раскрыли новые детали стамбульских переговоров. Хотя у российской делегации не было полномочий менять позицию по ключевым вопросам, примечательно, что Москва категорически отказалась даже обсуждать безусловное прекращение огня. Скорее всего, это связано с тем, что такого шага открыто добивался Дональд Трамп. Российские аналитики, исходя из традиций внутренней политики, вероятно, убеждены: США настаивают на быстром перемирии именно потому, что украинская армия остро нуждается в паузе для восстановления боеспособности.

В начале войны российское руководство рассчитывало быстро установить контроль над всей территорией Украины. Однако эти планы не осуществились из-за отсутствия значительных военных успехов. Сейчас Москва ограничивает свои требования тактическими целями, что свидетельствует о признании невозможности полного захвата Украины на данном этапе. Тем не менее Россия по-прежнему настаивает на своих условиях, чтобы в будущем сохранить шанс на установление полного контроля, если ситуация изменится в ее пользу.