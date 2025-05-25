Райнер Сакс Разведка США считает, что Путин не отказывается от намерения подчинить всю Украину

Согласно оценке разведки США, президент России по-прежнему уверен, что армия РФ способна одержать полную победу в войне. Поэтому российские требования к Украине с начала войны не изменились, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
США считают, что для Кремля сейчас не важно, насколько медленно продвигаются их войска. Москва делает ставку на то, что Украина сдастся под давлением нехватки ресурсов и морального истощения общества. Россия активно работает в информационном пространстве, чтобы закрепить за собой образ военного превосходства и неисчерпаемых ресурсов. Также Москва учитывает нерешительность и внутренние разногласия среди западных союзников Украины.
В последние дни украинские официальные лица раскрыли новые детали стамбульских переговоров. Хотя у российской делегации не было полномочий менять позицию по ключевым вопросам, примечательно, что Москва категорически отказалась даже обсуждать безусловное прекращение огня. Скорее всего, это связано с тем, что такого шага открыто добивался Дональд Трамп. Российские аналитики, исходя из традиций внутренней политики, вероятно, убеждены: США настаивают на быстром перемирии именно потому, что украинская армия остро нуждается в паузе для восстановления боеспособности.
В начале войны российское руководство рассчитывало быстро установить контроль над всей территорией Украины. Однако эти планы не осуществились из-за отсутствия значительных военных успехов. Сейчас Москва ограничивает свои требования тактическими целями, что свидетельствует о признании невозможности полного захвата Украины на данном этапе. Тем не менее Россия по-прежнему настаивает на своих условиях, чтобы в будущем сохранить шанс на установление полного контроля, если ситуация изменится в ее пользу.
По данным украинского Генштаба, вчера Россия нанесла по Украине крупный авиаудар с помощью 14 баллистических ракет и 250 иранских беспилотников. Главной целью вновь стал Киев. Шесть ракет были сбиты украинской ПВО в столичном регионе. Кроме Киева, под удары попали районы Одессы, Днепропетровска и Запорожья, но пока подтверждается только одно попадание - в порт Одессы. В ночь на сегодня произошла новая массированная атака: России использовала не только баллистические, но и крылатые ракеты, которые запускались как со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, так и с кораблей Черноморского флота. Под обстрел попали Киев, Харьков, Николаев, Хмельницкий и другие города в восточных и центральных областях Украины. Информации о конкретных объектах пока нет, но известно как минимум о восьми погибших и раненых в разных регионах.
Украинские дроны также атаковали объекты на территории России. Сообщается о повторной атаке на предприятие по производству аккумуляторов в городе Елец Тульской области и на химический завод «Азот» в том же районе. Этой же ночью украинские беспилотники нанесли удар по военной авиабазе транспортной авиации в Тверской области, к северо-западу от Москвы. По неизвестным причинам российское командование переместило все специальные самолеты, обслуживающие правительственные учреждения, с московских аэродромов на восток.
Обстановка на фронтах
Наступательные темпы российской армии на линии фронта остаются такими же, как последние недели и месяцы.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород за последние двое суток возросла активность российской армии, но бои происходят в так называемой «серой зоне».
На харьковском направлении российская армия пыталась наступать не только на город Волчанск, но и на другие участки, однако безрезультатно. Украинские военные отмечают, что враг стягивает силы и готовит более масштабное наступление. По данным источника телеканала Sky News, в этом районе сейчас сосредоточено около пятидесяти тысяч российских военнослужащих. Но даже с таким числом войск Россия пока не способна на большой прорыв в сторону Харькова. Скорее всего, этот уровень сил удерживается здесь довольно долго. Возможно, Россия попробует надавить на этом участке, чтобы ослабить оборону украинских военных на других направлениях, но для реального наступления на сам Харьков войск недостаточно.
На купянском направлении российских атак было мало. На лиманском - продолжаются интенсивные штурмы, но обстановка существенных изменений не претерпела. На северском участке идут позиционные бои.
В районе Бахмута в Часовом Яре также ведутся позиционные бои. В Торецке российская активность увеличилась, но серьезных изменений не произошло.
На покровском направлении интенсивность атак за последние два месяца почти не менялась: небольшого продвижения Россия добилась только к востоку от города. Также российская армия была активна к юго-западу от Донецка, но улучшить свои позиции не смогла.
На южном фронте в районе Орехова продолжаются позиционные бои, в остальных местах российские войска действовали пассивно.
Произошел новый обмен пленными: на родину вернулись 307 украинских военнослужащих.