Сделаем Нарву снова модной: на северо-востоке прошло очень стильное мероприятие

В субботу 24 мая в театральном центре Vaba Lava в Нарве прошел фестиваль Ida Mood 2025 - событие, посвященное устойчивой моде, творческому переосмыслению одежды и свободе самовыражения через стиль. Это был пятый показ команды Ida Mood, созданной нарвитянами для объединения дизайнеров, стилистов, мастеров и местного сообщества.
Виктория Муске, главный организатор нарвского модного мероприятия Ida Mood, поделилась с Rus.Postimees подробностями. Родившаяся и выросшая в Нарве, Виктория уже более 10 лет живет в Таллине. Она изучает моду в Эстонской академии художеств (EKA) и участвовала в организации многих показов в Таллине и Тарту.
Ida Mood хотя и проводится в пятый раз, но в 2025 году впервые стала отдельным мероприятием, а не частью других фестивалей. «Первый Ida Mood мы сделали в 2021 году для кинофестиваля, потом еще несколько в рамках разных мероприятий - кинофестиваля Kinoff или недели дизайна в Нарве. В этом году мы решили сделать свое собственное мероприятие, свой бренд, свою идентичность», - пояснила Виктория. К традиционному модному показу добавились лекции, swap-вечеринка и перформанс, чтобы расширить формат.
SWAP-вечеринка - один из ключевых элементов Ida Mood, посвященный устойчивому потреблению. Виктория объяснила: «SWAP-вечеринки - это такое мероприятие, куда вы можете прийти, чтобы обменять свою одежду на новую. У каждого в шкафу есть одежда, которая нам нравится, но мы ее не носим. Может, она маленькая, не подходит, не в нашем стиле. Причин может быть огромное количество. Нам жалко ее выкинуть, но она занимает место».
На таких вечеринках участники приносят ненужные вещи и забирают другие, которые им нравятся. «Вы среди ненужных вещей чужого человека можете найти свою новую любимую вещь, которую заберете в свой гардероб абсолютно бесплатно», - добавила она.
Нарвитянки с удовольствием поучаствовали в этом мероприятии, выставив на продажу свою одежду. Были и те, кто продавал вещи, сделанные своими руками - украшения, сумки. Также был отдельный рейл для желающих пожертвовать вечернее платье для выпускниц, которые не могут себе его позволить.
Участница мероприятия Дарья принесла на SWAP-вечеринку вещи, которые больше не носит или которые стали ей малы. Ее целью было не заработать, а слегка почистить собственный гардероб. «Для меня это своего рода терапия», - сказала она.
На вопрос, почему сейчас важно устраивать ярмарки обмена и перепродажи вместо покупок в магазинах, Дарья выдвинула гипотезу: «Мы стали более экологически разумными, потому что уровень нашей жизни немножечко понизился». Она считает, что такие мероприятия помогают осознанно подходить к потреблению. «Важно задумываться, сколько ты потребляешь, для чего это делаешь, не в погоне ли за быстрым дофамином. Мы иногда совершаем необдуманные покупки, потом не знаем, что с этим делать», - сказала она.
Главная тема - апскайклинг
Также участников мероприятия ждали лекции о моде и устойчивости, вечером - модный показ. На модном показе нарвские художницы расписали платья на моделях прямо на подиуме. Идея была вдохновлена показом Александра Маккуина, где роботы обливали краской платье модели. «Мы решили не делать так технологично, как Маккуин. У нас есть замечательные нарвские девушки-художницы, которые своими руками могут создать шедевр на сцене», - пояснила организатор.
Главной темой показа в 2025 году стал апсайклинг и устойчивое развитие. «Возобновляемые ресурсы, сохранение ресурсов, апсайклинг, ресайклинг. Это модные слова и движение супер-популярное», - сказала Виктория. Дизайнеры и стилисты переосмысливают подход, предлагая вещи для многократного использования. Показ собрал много народу.
«Философия укореняется в мышлении людей. Мы используем это движение, потому что людям нужно предлагать то, что они хотят», - добавила она. На показе были представлены эстонские дизайнеры: Ану Сиркас, Marat, нарвский бренд Red Isalnd and Gallery, а также была коллаборация с Uuskasutuskeskus.
«Мы стилизуем вещи из Uuskasutuskeskus, задача - показать, что вещи не должны быть новыми, чтобы быть модными», - пояснила Виктория. Она считает, что комплект из секонд-хенда может быть в 10 раз круче, чем из Zara, и дешевле.
Виктория отметила глобальный тренд на отказ от перепотребления. «Люди начнут отказываться от бесконечного потребления. Дизайнеры будут использовать перерабатываемые или натуральные материалы - шерсть, шелк, которые можно носить долго, ухаживать, перерабатывать», - сказала она. При этом девушка против осуждения тех, кто покупает в Zara или на китайских сайтах. «Никого не осуждаем. У каждого своя философия, кошелек, стиль. Но классно, что мы движемся к возобновляемым ресурсам», - подчеркнула она.
Сама Виктория живет на два города. «Я всегда задавалась вопросом, почему в Таллине организуют модные мероприятия, в Тарту хотят это делать, а в Нарву организаторы не приезжают. Может, им кажется, что этот регион не интересуется модой, или что это какой-то странный русскоязычный регион», - поделилась она.
Ей обидно за Нарву, где, по ее словам, много людей, увлеченных стилем и устойчивостью. «Я знаю, что в Нарве есть огромное количество классных людей, которые интересуются стилем, модой, эко-продукцией, сохранением одежды. Люди ходят на модные показы, если их делать», - подчеркнула Виктория.
Она видит себя связующим звеном между Таллином и Нарвой. «У меня есть большой ресурс контактов в Таллине - модельеры, лекторы, дизайнеры, стилисты. И много знакомых в Нарве. Почему я не могу соединить два ресурса и сделать модный проект в Нарве? Здесь есть запрос, а в Таллине - ресурс», - сказала она.
Виктория хочет, чтобы Нарву воспринимали как модный город. «Я бы хотела, чтобы было понимание: Нарва - классный город, здесь крутые люди, замечательная аудитория, способная покупать дизайнерские вещи. Чтобы дизайнеры приезжали, не боялись, чтобы у них рухнул стереотип», - отметила она.
Аудитория Ida Mood - в основном женщины 20-40 лет. «Это люди, которые платежеспособны, приходят не только вдохновиться, но и присмотреть новый дизайн, запомнить имя, найти в Instagram, позже купить», - пояснила Виктория.
Организация такого события требует слаженной команды. «Для этого нужна классная, сплоченная, дружелюбная, отзывчивая команда», - сказала она, добавив, что ее команда сделала это мероприятие самым спокойным из всех, что она проводила. Финансирование поступает от Министерства культуры, Центра интеграции, а также от партнеров, которые предоставляют ресурсы: подарки, книги, цветы.
Для Виктории мода - это больше, чем одежда. «Мода - это социальный культурный феномен. Наш стиль - отражение того, как мы живем, что происходит в мире», - сказала она. Она привела примеры: милитари во время конфликтов, оверсайз во время пандемии.
«Мода - это источник, чтобы изучать процессы в обществе и вносить вклад в его развитие через мероприятия», - добавила она. Нарва, по ее мнению, стильный город. «Каждый город стильный по-своему. Нарва тоже стильный. Мы хотим сделать Нарву снова модной. Make Narva fashion again - это наша шутка в команде», - поделилась организатор. На вопрос, можно ли судить человека по одежде, Виктория ответила: «Если хотите, можете, но я так не делаю».