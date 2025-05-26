Сделаем Нарву снова модной: на северо-востоке прошло очень стильное мероприятие

Главной темой показа в 2025 году стал апсайклинг и устойчивое развитие. «Возобновляемые ресурсы, сохранение ресурсов, апсайклинг, ресайклинг. Это модные слова и движение супер-популярное», - сказала Виктория. Дизайнеры и стилисты переосмысливают подход, предлагая вещи для многократного использования. Показ собрал много народу.

«Философия укореняется в мышлении людей. Мы используем это движение, потому что людям нужно предлагать то, что они хотят», - добавила она. На показе были представлены эстонские дизайнеры: Ану Сиркас, Marat, нарвский бренд Red Isalnd and Gallery, а также была коллаборация с Uuskasutuskeskus.

В SWAP-вечеринке мог принять участие любой желающий. Фото: Анастасия Волкова

«Мы стилизуем вещи из Uuskasutuskeskus, задача - показать, что вещи не должны быть новыми, чтобы быть модными», - пояснила Виктория. Она считает, что комплект из секонд-хенда может быть в 10 раз круче, чем из Zara, и дешевле.

Виктория отметила глобальный тренд на отказ от перепотребления. «Люди начнут отказываться от бесконечного потребления. Дизайнеры будут использовать перерабатываемые или натуральные материалы - шерсть, шелк, которые можно носить долго, ухаживать, перерабатывать», - сказала она. При этом девушка против осуждения тех, кто покупает в Zara или на китайских сайтах. «Никого не осуждаем. У каждого своя философия, кошелек, стиль. Но классно, что мы движемся к возобновляемым ресурсам», - подчеркнула она.

Виктория Муске. Фото: Анастасия Волкова