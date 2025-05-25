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Осиновский: переход на обучение на эстонском языке в школах Таллинна вызывает много проблем (1)

Мэр Таллинна Евгений Осиновский.

Первый учебный год после начала реформы перехода на эстонский язык обучения прошел в школах Таллинна лучше, чем ожидалось, но сопровождался системными недоработками со стороны государства, считает мэр столицы Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия). Об этом пишет Rus.ERR.

«Все директора признали: учебный год прошел лучше, чем мы боялись», - отметил мэр Таллинна.

Из-за языкового барьера у детей снижается успеваемость и растет психологическая нагрузка. Некоторые учителя также не справились со стрессом и покинули свои должности, отметил Евгений Осиновский.

Главной проблемой он назвал отсутствие системы мониторинга качества перехода.

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