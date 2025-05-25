Первый учебный год после начала реформы перехода на эстонский язык обучения прошел в школах Таллинна лучше, чем ожидалось, но сопровождался системными недоработками со стороны государства, считает мэр столицы Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия). Об этом пишет Rus.ERR.
«Все директора признали: учебный год прошел лучше, чем мы боялись», - отметил мэр Таллинна.
Из-за языкового барьера у детей снижается успеваемость и растет психологическая нагрузка. Некоторые учителя также не справились со стрессом и покинули свои должности, отметил Евгений Осиновский.
Главной проблемой он назвал отсутствие системы мониторинга качества перехода.