Первый учебный год после начала реформы перехода на эстонский язык обучения прошел в школах Таллинна лучше, чем ожидалось, но сопровождался системными недоработками со стороны государства, считает мэр столицы Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия). Об этом пишет Rus.ERR.