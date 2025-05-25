Эстонии нужны специалисты: в школах будут учить управлять дронами

По словам члена Рийгикогу и полковника запаса Пеэтера Тали («Ээсти 200»), идея проекта возникла потому, что, если говорить политкорректно, у Эстонии в сфере беспилотных технологий еще огромный потенциал для развития.

«Украинцы оценили, что Эстонии нужно около тысячи операторов дронов, и именно поэтому нам нужно быстрее продвигаться в этом направлении», - сказал он.