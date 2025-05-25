Министр обороны Финляндии: в Балтийском море Россия действует по-новому

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что активность России на Балтийском море заметно увеличилась, что усиливает напряженность в регионе.

«Российское военное присутствие в регионе было заметно всегда, но новой чертой стало то, что Россия защищает танкеры своего теневого флота в узком проходе Финского залива. Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность», – заявил Хяккянен.

Но, по словам министра, непосредственной опасности для Финляндии нет, а безопасность поддерживают тесная связь с союзниками по НАТО и с администрацией Трампа.

Накануне, 23 мая, Минобороны Финляндии сообщило, что два российских военных самолета нарушили воздушное пространство страны у побережья Порвоо. Пограничная охрана Финского залива написала в соцсети X, что начала предварительное расследование по этому инциденту.